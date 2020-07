El alcalde de Córdoba pide responsabilidad para evitar medidas de restricción ante los brotes en la ciudad

CÓRDOBA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha dicho estar siguiendo, con "algo de preocupación", la aparición de nuevos brotes de Covid-19 en la ciudad, lo que le ha llevado, junto a la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), a pedir "responsabilidad" a los cordobeses, para así evitar que más contagios puedan llevar, según ha avisado Bellido, a adoptar medidas "de cierta restricción".

En rueda de prensa, el alcalde ha dicho que está "siguiendo, en un contacto muy estrecho con la Consejería de Salud y Familias" y con su Delegación Territorial en Córdoba, "la evolución de los casos y de los brotes" de coronavirus en la capital cordobesa, algo que hace "con mucha atención y también con algo de preocupación", por lo que ha pedido a la población cordobesa, "que ha demostrado un comportamiento ejemplar durante toda esta pandemia, que lo siga haciendo".

Para ello, según ha señalado Bellido, es preciso cumplir "con todas las recomendaciones y las obligaciones que nos dicen las autoridades sanitarias", en cuanto al uso mascarillas, el respeto a los aforos, a la distancia social y, "sobre todo, que utilizamos algo que tenemos todos, que es el sentido común", porque "nadie está libre de que cualquier día le pueda tocar esta lotería del coronavirus".

Por eso hay que "poner un plus de responsabilidad y de sentido común" en relación con "actividades que implican más o menos riesgos", porque "nos estamos jugando muchísimo, en primer lugar la salud de todos", pero también "el futuro de nuestra economía", teniendo en cuenta que ya hay "muchísimas familias y personas que ya lo están pasando muy mal por la situación económica, y que cualquier paso atrás va a suponer que esas mismas familias lo van a seguir pasando mal y que, seguramente, otras cuantas se sumen a esa situación".

Bellido ha insistido en que "las cifras" de nuevos contagios y brotes de Covid-19, no solo en Córdoba, sino de modo general, "están empeorando" y, aunque por ahora "no está sobre la mesa" tomar medidas nuevas, "si la situación empeorará tendríamos que ir a la adopción de medidas, que no son de confinamiento", pero sí que podría ser necesaria la "adopción de medidas de cierta restricción".

"No queremos llegar a eso, ojalá no haga falta --ha concluido--, pero, como pasó en el mes de marzo, si es necesario no nos va a temblar el pulso", por ejemplo, "a la hora de firmar bandos o hacer llamamientos", si bien "todo esto podemos tratar de evitarlo con esa responsabilidad" de todos ante el Covid-19.