El alcalde de Córdoba preside la primera mesa sobre diversidad afectivo sexual que pone en marcha en el Ayuntamiento

CÓRDOBA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha presidido junto a la delegada de Igualdad, Eva Timoteo (Cs), como vicepresidenta, la primera mesa sobre diversidad afectivo sexual que se pone en marcha desde el Ayuntamiento de la capital, en este caso de manera telemática.

Según detalla el Consistorio en una nota, esta mesa nace con "la intención de ser foro social desde el que orquestar líneas de acción transversales desde todas las delegaciones del Ayuntamiento para hacer de Córdoba una ciudad amable, en la que todas las personas puedan desarrollarse en plena libertad, convivencia, respeto, tolerancia y no discriminación".

Al respecto, Timoteo ha hecho "un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas políticas para impulsar esta iniciativa", destacando que "en la lucha por la no discriminación hacia la condición sexual de las personas no puede haber ningún tipo de duda".

Además, la edil ha resaltado que "no se puede olvidar la situación tan terrible que se vive, pero también hay que seguir impulsando iniciativas que profundizan en el respeto, la tolerancia y la no discriminación; construyendo una Córdoba amable y plural en la que no haya que ser valiente para vivir como uno mismo desea vivir".

La mesa ha contado también con la asistencia del director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad de la Junta de Andalucía, Ángel Mora; la delegada de Juventud del Ayuntamiento, Cintia Bustos, y representantes de las delegaciones de Deportes y Educación, de la Universidad de Córdoba y la Universidad Loyola, de los colectivos 'Lgtbi+' y de todos los grupos municipales, a excepción de Vox.

Se ha acordado que la próxima convocatoria de la mesa de la diversidad 'Lgtbi+' tendrá lugar en la segunda quincena del mes de enero de 2021, donde se establecerán líneas de trabajo concretas y adaptadas a la evolución del Covid-19. También se ha aprobado impulsar paralelamente mesas de trabajo para proyectos específicos.

En relación con ello, el grupo Podemos se ha congratulado de que "por fin" se haya constituido la mesa 'Lgtbi+'. Se trata, en palabras de la portavoz de la formación morada, Cristina Pedrajas, de "una mesa de trabajo que se reclamaba a gritos desde hace mucho tiempo por estos colectivos, para intentar avanzar en una Córdoba más justa y más humana, donde ninguna persona sufra discriminación ni acoso por el hecho de no sentirse heterosexual".

En este sentido, la edil ha indicado en una nota que "para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales o cualquier otro tipo de disidencia sexual o de género, la vida sigue siendo mucho más complicada que para los que se autodenominan 'normales'", y "especialmente en esta época, en la que se asiste al resurgir con fuerza de una homofobia y de un odio que ya parecía historia, alentado por la ultraderecha", ha dicho Pedrajas.