El alcalde de Córdoba reclama medidas de apoyo al sector turístico y ferroviario tras el impacto del accidente de Urda

Archivo - El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, durante una entrevista concedida a Europa Press. A 3 de agosto de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha advertido este domingo de los efectos negativos que va a tener la ciudad en el sector turístico y ferroviario a consecuencia del accidente de trenes de Urda (Toledo), ocurrido este pasado miércoles 28 de octubre y que se ha cobrado, de momento, la vida de 69 personas y cuenta más de 200 heridos. Por este motivo, ha exigido medidas de apoyo y paliativas para hacer frente a las repercusiones económicas.

En una atención a los medios, Bellido ha recordado que se trata de la segunda tragedia ferroviaria registrada en este último año tras el accidente de Adamuz (Córdoba), en la línea que une Madrid con Andalucía. Además, el primer edil ha puesto en valor el impacto que tiene la provincia en el sistema ferroviario, destacando que "Córdoba es el segundo nodo principal ferroviario de alta velocidad en España, después de Madrid".

"Tenemos en torno a 1.200.000 y 1.500.000 de pasajeros en los dos sentidos, Córdoba-Madrid, Madrid-Córdoba al año, o sea que suman un total de casi tres millones de viajeros que suben o bajan en Córdoba", ha subrayado el alcalde, advirtiendo de que tras el accidente de Urda se va a requerir también una atención con medidas de apoyo al sector turístico.

"Es evidentemente que va a requerir también una atención con medidas de apoyo al sector turístico y con medidas paliativas en la conectividad que vamos a exigir", ha manifestado Bellido.

No obstante, el regidor cordobés ha trasladado sus condolencias por los fallecidos en el accidente de tren, remarcando que lo primero es atender a las familias de las víctimas e identificar a todos los fallecidos.