Renfe afirma que los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz no son atribuibles a la compañía

Viajeros en la estación de Julio Anguita de Córdoba tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. - María José López - Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha afirmado que ninguno de los dos recientes accidentes ferroviarios, tanto el de Urda (Toledo) del pasado miércoles como el de Adamuz del pasado 18 de enero, es atribuible a la compañía y ha precisado que las tareas de mantenimiento, conservación y gestión de la infraestructura no le corresponden, ya que se encarga "exclusivamente" de los servicios de transporte de viajeros y mercancías.

En un comunicado emitido este sábado, la operadora ha señalado que vincular estos hechos con "supuestas carencias" en la seguridad del material ferroviario de su competencia o con su organización del trabajo "carece de sentido".

Renfe ha explicado que sus precisiones responden a las informaciones publicadas en los últimos días sobre su estructura directiva. La compañía ha asegurado que todos los nombramientos "se ajustan a la normativa vigente" y responden a criterios de capacidad, experiencia profesional y adecuación a cada puesto.

Asimismo, ha añadido que los miembros de los órganos de dirección cuentan con trayectorias en movilidad, gestión pública, ingeniería, planificación del transporte, innovación y gestión empresarial, al tiempo que ha rechazado "las descalificaciones genéricas" que, a su juicio, pretenden "cuestionar su profesionalidad y compromiso con el servicio público".

Sobre el gasto de personal, ha indicado que su incremento responde "fundamentalmente" al cumplimiento de la tasa de reposición y a la incorporación progresiva de profesionales. Según ha detallado, este proceso ha crecido sobre todo tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos en febrero, que ha permitido contratar a 1.999 personas este año, con 157 plazas pendientes de convocar. En este contexto, el gasto de personal ha pasado de 1.058 a 1.236 millones de euros.

La compañía ha afirmado que se trata de la mayor incorporación de personal en los últimos 20 años y que se ha realizado para reforzar la seguridad. Ha citado como medidas haber duplicado el número de operadores del Centro de Gestión de Operaciones (CGO), la creación de una nueva categoría profesional, la presencia de un interventor en todos los trenes y la contratación de especialistas de taller para mejorar el mantenimiento de los trenes.

En cuanto a las retribuciones de los puestos directivos, Renfe ha señalado que se rigen por el Real Decreto 451/2012 y que su incremento anual es el fijado para todo el sector público estatal en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE). Por ello, ha sostenido que no superan el límite legal ni han variado.

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Renfe ha afirmado que su "principal preocupación" son las víctimas y las personas afectadas y que toda la organización se encuentra "profundamente afectada" por el accidente del miércoles. La operadora ha reiterado su solidaridad con las familias de los trabajadores de Renfe afectados y con los viajeros de su tren y del de Iryo.

Además, ha asegurado que seguirá colaborando "plenamente" con las investigaciones en curso y que mantendrá como prioridad la atención a las víctimas, la seguridad de las operaciones y la prestación de "un servicio público de calidad".