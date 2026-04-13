El alcalde de Córdoba subraya que el Festival de Primavera convertirá al casco histórico en una gran sala de conciertos

Bellido (3º izda.), junto a Moreno Calderón y el resto de autoridades, en la presentación del III Festival de Primavera de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha subrayado este lunes que la tercera edición del Festival de la Primavera, que se celebrará del 16 de abril al 16 de mayo, convertirá al casco histórico de la ciudad "en una gran sala de conciertos abierta a todos los ciudadanos".

En rueda de prensa, Bellido ha explicado que el evento, que organiza el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía, el Círculo de la Amistad y Conservatorio Superior de Música 'Rafael Orozco', bajo la dirección artística de Juan Miguel Moreno Calderón, "nació en 2024 con la idea de fundir música clásica y patrimonio monumental".

De esta forma, según ha señalado el alcalde, "en uno de los periodos más emblemáticos del año", cuando "la ciudad se convierte", durante un mes, "en un gran escenario con ocho conciertos de primerísimo nivel, en los que se podrá ver a grandes artistas cordobeses, nacionales e internacionales".

El Real Círculo de Amistad, la Sala Orive, el Conservatorio Superior de Música 'Rafael Orozco', la Plaza de Capuchinos, la Iglesia de la Merced, el Museo Arqueológico y la Diputación, según ha señalado Bellido, son los espacios elegidos para proseguir con este proyecto, "que llevará el amor por la música clásica y por los grandes compositores de ayer y de hoy a diferentes enclaves de la ciudad".

En cuanto a los conciertos en sí, la soprano Ana Beard Fernández y el pianista Matthew Jorysz serán los encargados de abrir el 16 de abril en el Real Círculo de la Amistad un ciclo que, de forma concreta, organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba.

Por el festival también pasarán American String Quartet, el clavecinista Ignacio Prego, el grupo Amsterdam Trio, el quinteto de metales Spanish Brass, el Coro Brouwer, la pianista Noelia Rodiles y la Camerata Gala, que, junto a Miguel Colom, pondrán el broche de oro a este festival el día 16 de mayo.