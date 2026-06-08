El alcalde de Córdoba valora que los ciudadanos están "muy satisfechos con modelo de feria" y estudiará poner más toldos

Una calle de la Feria de Córdoba entoldada. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado este lunes que la encuesta de satisfacción sobre el desarrollo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud recoge que "los ciudadanos están muy satisfechos y siguen respaldando el modelo de feria que la propia la ciudad ha implementado y la gestión que se realiza allí día a día", a la vez que ha aseverado que estudiarán poner más toldos según las zonas.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha explicado que "en este año la nota media es de un 8,25" y entre ello, la principal cuestión que este año era una novedad, que eran los toldos, "tiene una aprobación del 73,5% de los encuestados que se muestran satisfechos o muy satisfechos con la medida".

Además, ha recordado que "el año pasado la principal pega de la ciudadanía era el calor y la falta de sombra, con un 42% de los encuestados y éste año ha bajado a un 15%", de manera que ha subrayado que la medida de los toldos ha sido "muy bien acogida por la ciudadanía", de ahí que se haya mostrado "satisfecho, porque es por lo que se hacía".

Asimismo, Bellido ha comentado que han preguntado, todo ello de modo telefónico, "qué mejoras creen que tiene que haber en futuros años", y en este caso "un 13,4% de los encuestados pide que continúen los toldos o que se pongan más, lo cual indica que efectivamente ha sido bien acogida la medida".

Por tanto, el alcalde ha remarcado que "la medida de los toldos es eficaz, útil, quita calor y ha sido muy bien acogida por el 73% de los ciudadanos y que piden seguir adelante con esa política, si puede ser, poniendo más toldos el año que viene".

En cuanto al resto de servicios, ha aseverado que "salen muy bien valorados", de manera que "Aucorsa tiene un índice de aprobación del 57% entre satisfecho y muy satisfecho y sólo un 11,7% de usuarios descontentos; y los que más brillan son limpieza y mantenimiento del recinto ferial, con un 83% de satisfecho y muy satisfecho, igual que la seguridad con un 87%, y la ubicación del recinto con un 83,9%".

En este sentido, ha remarcado que "la feria gusta, está muy bien valorada, roza una vez más el sobresaliente en esa valoración y afortunadamente para eso sirven estos datos", de cara a "escuchar, saber que había una demanda de que hubiera más sombras y que se mitigara el calor en la medida de lo posible, y el deber a partir de ahí es seguir tomando medidas para que cada año vayamos respondiendo a lo que los cordobeses nos demanden en la feria".

LOS TOLDOS

En cuanto a la posibilidad de contar con más toldos para sombras, Bellido ha argumentado que "los árboles como han crecido en muchas calles ya no se pueden poner los toldos, porque ese modelo ya chocaría con las copas de los árboles y evidentemente es preferible la sombra del árbol que la del toldo".

En cualquier caso, el regidor ha indicado que van a "estudiar si hay algún espacio que todavía quede por cubrir y si fuera así intentarlo", a lo que ha agregado que "también se pueden estudiar los accesos", donde "a lo mejor ahí todavía sí hay algo de margen para ponerlos".