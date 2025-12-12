El alcalde de Córdoba valora la licitación de obra de la Base Logística del Ejército de Tierra

Archivo - Vista general de las obras de la futura Base Logística del Ejército de Tierra, a 29 de abril de 2024, en Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este viernes la licitación de obras de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), después de que la primera parte de los 25 millones de euros municipales "ya está completamente ejecutada" en las primeras actuaciones sobre el terreno, cuyas obras de urbanización se realizarán a la vez que la propia base.

En declaraciones a los periodistas, el regidor se ha mostrado "muy satisfecho de que se estén cumpliendo los ritmos que dijo el Gobierno de España y que se haya licitado un proyecto ya definitivo de base logística, y que además todos estemos respondiendo también a ese ritmo, que no haya retrasos por ninguna parte, tampoco por la municipal".

Al respecto, Bellido ha aseverado que el año 2026 va a ser "importante, porque la Junta de Andalucía ha puesto ya en los presupuestos los cien millones de euros que también tenía que aportar", de manera que "en 2026 se va a ver otro avance, con la firma ya del convenio", ha aseverado, para remarcar que "por ahora todo el mundo cumple" y que "siga así y que en poco más de dos años podamos verlo ya completamente terminado".