El alcalde de Córdoba valora el "rotundo éxito" de la etapa de La Vuelta y destaca la "capacidad organizativa"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, presente en la etapa cordobesa de La Vuelta. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado la finalización de la etapa de La Vuelta en Córdoba como un "rotundo éxito". "Un año más, porque ya es habitual, Córdoba vuelve a demostrar a España y a todo el mundo nuestra capacidad organizativa y también volvemos a mostrarle, a través de ese gran escaparate que es la Vuelta de Ciclista a España, lo que es Córdoba, Patrimonio natural, patrimonio también cultural y patrimonio histórico", ha afirmado.

Según ha concretado el primer edil a través de un audio difundido a los medios, el "éxito" de esta edición en la provincia cordobesa "se ha visto completamente reflejado en la magnífica retransmisión de la Vuelta Ciclista a España".

Asimismo, el regidor se ha mostrado "muy orgulloso" de la labor de la Policía Local "y de todos los servicios municipales" que trabajan "para que siempre estemos a la altura en eventos de estas características".

Por otra parte, Bellido ha puesto en valor el citado esfuerzo en un día con la alerta naranja de calor, que ha obligado a la Vuelta Ciclista a su dirección a tomar algunas medidas de recorte de duración y kilometraje de la etapa.

"No ha disminuido el calor en las calles del público, que ha seguido a la calle a ver a los ciclistas y animarles, y mucho menos ha mermado la capacidad de organización que Córdoba ha vuelto a demostrar", ha agradecido el alcalde.

En suma, se ha mostrado "muy satisfecho" y deseoso "de que volvamos a tener oportunidad de tener aquí a la Vuelta Ciclista España", al tiempo que ha felicitado al ganador, Van Aert, y ha reconocido su talento.