La producción industrial andaluza crece un 5,8% en junio y cuadruplica la de España en el primer semestre

Imagen de archivo de producción industrial. - Europa Press

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actividad industrial en Andalucía ha consolidódo en el pasado mes de junio su crecimiento a un ritmo mayor que el del conjunto de España, al crecer un 5,8% el índice de producción respecto al mismo mes del año anterior, dos puntos por encima del crecimiento medio nacional, situado en el 3,8%.

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, para la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, este dato corrobora la buena marcha de los indicadores de actividad económica en la comunidad andaluza. Además, en términos acumulados, la producción industrial andaluza aumentó un 4,7% interanual entre enero y junio, más de cuatro veces que el incremento registrado en el conjunto de España, que fue del 1,1%.

Por tanto, este comportamiento sitúa a Andalucía como la segunda comunidad autónoma con mayor incremento de la producción en el primer semestre.

Según datos del Observatorio Económico Semanal elaborado por la Secretaría General de Economía a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), publicados en agosto, entre las producciones que mostraron un mayor dinamismo en junio han destacado la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, con un crecimiento interanual del 22,4%.

Además de la fabricación de otro material de transporte, con un 18,8%, actividad en la que se incluye la industria aeronáutica; y la Industria química, que ha registrado un avance del 15%.

LA MAYOR CIFRA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Por su parte, en junio la cifra de negocios de la industria andaluza aumentó un 20,9% interanual, la mayor subida registrada entre todas las comunidades autónomas y más del doble del crecimiento experimentado por el conjunto de España, que se situó en el 9,2%. Asimismo, en cuanto al comportamiento acumulado entre enero y junio, la cifra de negocios de la industria andaluza se incrementó un 9,7% interanual, frente al 4,2% registrado a nivel nacional, es decir, más del doble que la media española.

Por ramas de actividad, ha destacado la industria extractiva, cuya cifra de negocios creció un 19,2% interanual hasta junio. Por su parte, la Industria manufacturera experimentó un incremento del 9,6%, una tasa similar a la media regional. Dentro de la industria manufacturera sobresalen actividades como la metalurgia, con un crecimiento del 26%; la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, que aumentó un 24,9%; y la reparación e instalación de maquinaria y equipo (19,5%).