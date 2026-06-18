El alcalde destaca que "Córdoba consolida su transformación y afronta el futuro con más empleo, inversión y oportunidad"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, realiza un balance de los tres años del actual mandato municipal con sus concejales. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha realizado este jueves un balance de los tres años del actual mandato municipal, un período que, según ha destacado, "ha servido para consolidar el crecimiento de la ciudad, resolver proyectos históricos pendientes y sentar las bases de una capital con más oportunidades, más empleo y una mayor proyección nacional e internacional, con inversiones".

En una rueda de prensa, el también portavoz del PP de Córdoba ha señalado que "la ciudad está hoy mucho mejor que hace tres años" y ha puesto en valor "la estabilidad institucional, la capacidad de gestión y el diálogo como elementos fundamentales para impulsar la transformación que está experimentando Córdoba".

"En estos tres años hemos trabajado para resolver asuntos que llevaban décadas pendientes y, al mismo tiempo, para preparar a Córdoba para afrontar con garantías los retos y oportunidades del futuro", ha afirmado.

El regidor ha destacado especialmente "la evolución de los indicadores económicos y laborales, con la cifra de desempleo más baja desde que existen registros y máximos históricos de afiliación a la Seguridad Social". Asimismo, ha resaltado "la llegada de nuevas inversiones empresariales vinculadas a sectores estratégicos, así como el proceso de reindustrialización que vive la ciudad gracias a proyectos ligados a la Base Logística del Ejército de Tierra y a la implantación de nuevas compañías".

"Hoy Córdoba es una ciudad más atractiva para invertir, emprender y generar empleo", ha ensalzado Bellido, quien ha declarado que "se ha demostrado que la colaboración público-privada, la seguridad jurídica, la agilidad administrativa y una fiscalidad competitiva son herramientas eficaces para impulsar el desarrollo económico".

Entre algunos datos al respecto ha elogiado que desde el Imdeec se han concedido en tres años en sus distintas modalidades al tejido productivo más de 26,9 millones de euros, de los que se han beneficiado más de 3.000 empresas, y más de 66 millones de euros desde el año 2019, inicio de la nueva etapa del PP al frente del Consistorio.

También, ha valorado la ampliación que se llevará a cabo de Córdoba Biotech; ha citado que en estos tres años se han tramitado un total de 1.348 licencias por valor de 569 millones de euros en la Gerencia Municipal de Urbanismo, y ha avanzado "una octava bajada consecutiva de impuesto" para el año 2027, de modo que "Córdoba ha pasado de ser un infierno fiscal a ser una ciudad amable para la inversión". Y ha defendido la puesta en marcha del portal del proveedor, para "más transparencia y agilidad" ante los proveedores, "garantizando una mayor eficiencia".

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES

En materia de vivienda, Bellido ha defendido las actuaciones impulsadas para "incrementar la oferta residencial y favorecer el acceso a la vivienda, tanto a través del desarrollo urbanístico como mediante la promoción de vivienda protegida y los programas municipales gestionados por Vimcorsa".

Como ejemplo de la labor, ha mencionado que "en este mandato se han concedido y se han construido 3.000 viviendas", con "un valor de mercado de 156,3 millones de euros", a las que "hay que sumar las 5.000 licencias del anterior mandato, es decir, 8.000 viviendas nuevas desde el año 2019". Además, ha señalado que "Vimcorsa ha aprobado también en este mandato el Plan Municipal de Vivienda 2024-2029, que prevé otras 1.325 viviendas de impulso privado y 1.530 de protección oficial con una inversión de más de 300 millones de euros".

A ello se unen otros datos, como las 455 ayudas a la rehabilitación, 3.496 ayudas al alquiler y la consecución de 11,7 millones de euros de fondos europeos para rehabilitación y reforma de barrios, poniendo ascensores y rehabilitación energética como Santuario y Parque Figueroa, de los que se han beneficiado 1.184 familias. Y ha anunciado que el avance del Plan General de la Ordenación Municipal (PGOM) "estará listo antes de que acabe este año", y en él se ampliará el número de viviendas de protección oficial en todos los nuevos desarrollos, del 30% al 50%, y el objetivo de "dejar listas en planeamiento la construcción de 30.000 nuevas viviendas".

El balance realizado por el alcalde también ha puesto el foco en la mejora de los servicios públicos, la modernización de la administración municipal, el fortalecimiento de los servicios sociales --con más de 13 millones de euros en ayudas individuales y la colaboración con 140 entidades del tercer sector, por un valor de 4,2 millones de euros en convenios--, las políticas de inclusión y accesibilidad, siendo "referente nacional e internacional" con 14 premios y la redacción de una ordenanza pionera de accesibilidad universal, y las inversiones destinadas a "reforzar la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta ante emergencias", como incendios, Adamuz, el apagón y las borrascas.

PROYECTOS A DESAROLLAR Y FINALIZAR

Asimismo, el primer edil ha destacado "el avance de importantes proyectos urbanos e infraestructuras que verán la luz durante el último año del mandato" --la licitación del nuevo aparcamiento y mercado en el barrio de Levante, en Sagunto, la adjudicación de las catas arqueológicas para el nuevo aparcamiento en Vallellano, la finalización de los trabajos en el nuevo puente de Alcolea, la nueva conexión con el Parque de Levante, la licitación de la Sala de las Artes de Fidiana, la reparación de la carretera del cementerio de la Fuensanta, la primera fase de Regina, la finalización de los trabajos de mejora en el Alcázar de los Reyes Cristianos, el nuevo Centro Cívico Noroeste, la rehabilitación del edificio de la Real Academia en Ambrosio de Morales y el inicio de los proyectos del plan Edilquivir--.

De igual modo, el regidor ha remarcado la apuesta por la sostenibilidad, la ampliación de zonas verdes y el mantenimiento, con 42 millones de euros a invertir en cinco años, y la modernización energética, al tiempo que ha subrayado "el creciente protagonismo de Córdoba en el exterior", tanto por la captación de proyectos e instituciones, como por la celebración de grandes eventos culturales, deportivos y congresuales que han reforzado la imagen de la ciudad. En 2027 hay varios hitos, entre ellos el de Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo, con "un programa muy ambicioso", y el Año Góngora.

NUEVO PLAN TURÍSTICO

Además, el alcalde ha anunciado que en las próximas semanas van a presentar a la Junta de Andalucía un nuevo plan turístico de grandes ciudades para lograr, si apoyan su financiación, una inversión de entre 15 y 20 millones de euros en los próximos años, "centrado en la idea de la sostenibilidad turística, no sólo en crecer, sino en hacerlo de forma sostenible", ha afirmado.

"Córdoba ha recuperado el papel que merece por su historia, pero también por su capacidad para liderar proyectos de futuro", ha manifestado el regidor, quien ha asegurado que "hoy somos una ciudad que genera confianza, que atrae oportunidades y que se ha convertido en referente en muchos ámbitos".

Ante ello, el alcalde ha reafirmado "el compromiso del gobierno municipal con la continuidad de este modelo de gestión" y ha aseverado que "el objetivo sigue siendo seguir construyendo una ciudad más moderna, más competitiva, más sostenible y centrada en las personas".

"Estos tres años han demostrado que Córdoba tiene capacidad para afrontar grandes retos y aprovechar grandes oportunidades", según ha expuesto, para apuntar que "se ha avanzado mucho, pero seguimos trabajando porque lo mejor para Córdoba está todavía por llegar".