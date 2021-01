El alcalde de Granada dice que la moción de la oposición sobre el corredor es un "ataque frontal" al ramal central

GRANADA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha indicado este jueves que la moción presentada por PSOE, Podemos-IU y Vox al Pleno de este viernes en defensa del corredor mediterráneo litoral, es en realidad un "ataque frontal" al ramal central, y que no puede retirar su apoyo a un texto en apoyo a este último proyecto pues nunca firmó su adhesión al mismo.

En declaraciones a los periodistas, Salvador ha señalado que no entiende el apoyo de Vox a esta moción, que ha mantenido que está construida sobre "premisas falsas", pues ha dicho que "no ha firmado ninguna adhesión al ramal central", y que el Ayuntamiento solo participa sin adherirse, en tanto no esté "garantizada la conexión real" de la ciudad con esa línea.

Salvador ha explicado también que no va a apoyar las manifestaciones que se hagan contra el ramal central pues ello "iría contra los intereses" de Granada, Andalucía, España y la Unión Europea, y ha acusado al PSOE de alentar el "enfrentamiento permanente", y que suena "absolutamente de chiste" que aluda a la necesidad de que tenga que llevar a un Pleno ordinario su presencia en un foro en defensa de dicho proyecto.

La ciudad está "necesitada de estar en todos los foros", ha agregado, resaltando que el portavoz socialista, Francisco Cuenca, en su época como regidor, llevó adelante una gestión que ha calificado de "presidencialista", a la par que ha señalado que está "imputado" y fue "alcalde por accidente".

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno local Manuel Olivares (Cs) ha anunciado por su parte que su Grupo y PP han presentado también una moción en apoyo al corredor mediterráneo, partiendo de la base de que no van a apostar por no "confrontar dividiendo". En este sentido, tanto corredor mediterráneo como ramal central son "necesarios" para el transporte de mercancías en el país.

En la misma línea, el portavoz César Díaz (PP) ha incidido en que se trata de "combatir con todos los medios que estén a nuestro alcance el tradicional aislamiento que viene sufriendo nuestra capital y nuestra provincia". Así, el Ayuntamiento apoya al corredor mediterráneo "con toda firmeza" pero no puede "decir que no al eje central", que también será "vía fundamental para las comunicaciones" de Granada, como ha quedado plasmado en acuerdos anteriores.

Sobre este tema, en otra comparecencia informativa, Francisco Cuenca ha indicado, en nombre del Grupo socialista, que la moción de la oposición pretende "defender todos los intereses de Granada", y ha vuelto a pedir a Salvador que "rectifique" tras su participación en un acto en apoyo del ramal central pues "está defendiendo" los de otras ciudades como Madrid, Sevilla o Algeciras (Cádiz). La unión de los grupos de PSOE, Podemos-IU y Vox es "inédita" en apoyo al corredor mediterráneo, ha resaltado.