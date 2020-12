El alcalde de Granada pide "combatir claramente" a las "mafias" de la droga que pueden generar "violencia incontrolada"

GRANADA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha asegurado este miércoles que el cultivo ilegal de marihuana es "el gran problema de la ciudad" para dar respuesta a los problemas de suministro eléctrico en barrios como los de la zona norte afectados por cortes de luz, y ha pedido "combatir claramente" a las "mafias" que se benefician de estas prácticas que pueden "atraer todas las maldades" y derivar en "violencia incontrolada".

A preguntas de los periodistas en un día en que la Policía Nacional desarrolla la operación Torre contra el tráfico de marihuana y las defraudaciones de fluido eléctrico en la zona norte de Granada, Luis Salvador ha roto una "lanza a favor" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "que se están multiplicando en estos tiempos", también la Guardia Civil en el área metropolitana.

"Ahí es donde tenemos el gran problema, y por mirar a otro lado no vamos a conseguir cambiarlo", ha indicado el alcalde, incidiendo en que, en referencia a la "macrointervención" de este miércoles en la capital, bloques "donde solo viven dos familias" puedan ser un "centro de producción de marihuana".

Sería "más cómodo mirar para otro lado", pero ha advertido de que el problema puede ir pasando a otras zonas de la capital granadina, como Haza Grande o "parte del Albaicín", pues constan "inicios" en La Chana. En este sentido, ha incidido en que hay que trabajar por que "las mafias que se están beneficiando" opten por "mirar a otros territorios" y no a Granada para evitar que terminen por "atraer todas las maldades" aparejadas como pueden ser un incremento de la prostitución, la trata de blancas, o el consumo de drogas.

En paralelo, hay que persistir en el trabajo en "normalizar los contratos", incentivando "el alta legal" del suministro eléctrico en los barrios afectados por los cortes de luz para que la situación no derive en una "pescadilla que se muerde la cola", ha agregado Salvador, quien ha comparecido en rueda de prensa con el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, y ha reconocido los "problemas económicos" que pueden estar detrás del "descenso absolutamente drástico" de familias que pagan la luz con regularidad en algunas de estas zonas.

A las personas que "no pueden pagarlo" se les tiene que ayudar para "romper esa brecha energética", pero a las que "sí pueden" y "simplemente deciden no" hacerlo, no se les "puede permitir", al igual que en el resto de la ciudad.

Según ha informado la Policía Nacional en la mañana de este miércoles, más de 70 de sus agentes están participando desde primera hora en una operación en Granada contra las defraudaciones de fluido eléctrico y el tráfico de marihuana.

Por otro lado, el PSOE pedía este pasado martes al Ayuntameinto que otro de estos barrios, en concreto el de Casería de Montijo, sea incluido en el anunciado plan municipal de infraestructuras eléctricas, ya que sigue habiendo cortes de luz en esta zona del Distrito Norte de la capital, por lo que los vecinos barajan convocar movilizaciones.