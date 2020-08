El alcalde de Granada pide al Gobierno que ayuntamientos sin superávit "puedan disponer también de recursos económicos"

GRANADA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada y representante de Ciudadanos en la Junta de Gobierno y en la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Salvador, ha avanzado la postura que defenderá el lunes en la reunión de la entidad para que el Gobierno de España "aporte un fondo económico sólido para que los ayuntamientos que no cuentan con remanentes ni superávit puedan disponer también de recursos económicos para ayudar a sus ciudadanos a salir de la crisis económica generada por la pandemia de la Covid-19 y darles la atención social que necesitan".

"La larga negociación de la propuesta de Hacienda a los ayuntamientos", según ha señalado Luis Salvador en un comunicado, "debe sus principales puntos de desacuerdo no solo en la fórmula que en la que el Gobierno entiende que los ayuntamientos pueden reinvertir sus remanentes, sino fundamentalmente en su intención de dejar fuera a aquellos que se encuentran en una situación financiera más delicada y no cuentan ni con remanentes ni superávit". "No podemos consentir que exista un trato de desigualdad cuando de lo que se trata es de ayudar a salir de la crisis a todos los ciudadanos", ha apostillado.

Así, el alcalde de Granada ha demandado que los ayuntamientos puedan contar con "los recursos económicos necesarios y cantidades concretas para poder ayudar a sus ciudadanos, evitando generar desigualdades en el plano del municipalismo y sin sacrificar a aquellos consistorios sin remanentes ni superávit, abocándolos al desastre económico".