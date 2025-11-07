El alcalde de Iznájar se reúne con el delegado de la Junta en Córdoba para avanzar en proyectos clave del municipio

(Desde Izda.) Granados, Copé, Botella, Molina Ruiz Y Campillos, En La Reunión De Trabajo Celebrada En La Delegación Del Gobierno Andaluz. - AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Iznájar (Córdoba), Lope Ruiz, acompañado por la teniente de alcalde del Ayuntamiento iznajeño, Loles Campillos, ha mantenido este viernes una reunión de trabajo con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, en la sede de la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia, para avanzar en proyectos clave del municipio.

En el encuentro, según ha informado el Ayuntamiento de Iznájar en una nota, se ha desarrollado "en un clima de cordialidad y lealtad institucional", y en el mismo también han participado la delegada de Salud, María Jesús Botella; la delegada de Fomento, Carmen Granados, y el delegado de Desarrollo Educativo, Diego Copé.

En materia sanitaria, "tanto Adolfo Molina, como María Jesús Botella han confirmado el compromiso de la Junta de Andalucía para que el nuevo Centro de Salud de Iznájar, que se ubicará en la actual Casa Ciudadana, sea una realidad en 2026". Además, la delegada de Fomento "ha anunciado que en ese mismo año se acometerán obras de mejora y acondicionamiento en la carretera A-328, así como en varios tramos de las vías A-331 y A-333, infraestructuras fundamentales para la comunicación del municipio con el resto de la comarca y la provincia".

Otro de los temas tratados, según ha informado el Consistorio iznajeño, ha sido "la cesión de los terrenos de AVRA en la zona de la Cuesta Colorá al Ayuntamiento de Iznájar, con el objetivo de construir 33 viviendas sociales. Ambas partes han acordado abrir de inmediato el proceso administrativo necesario para hacer efectiva esta cesión".

Por último, el delegado de Desarrollo Educativo "se ha comprometido a impulsar en 2026 diversas inversiones en los centros educativos de primaria del municipio, destinadas a mejorar la climatización y la accesibilidad, así como a facilitar la desafectación de los antiguos colegios de Adelantado y Juncares, actualmente sin uso educativo".

El alcalde ha valorado "muy positivamente la reunión", destacando "el tono constructivo y la voluntad de cooperación mostrada por los representantes de la Junta de Andalucía para avanzar conjuntamente en proyectos que redundarán en beneficio de los vecinos de Iznájar".