Alcalde de Jaén aboga por "sacar máximo partido" al aeropuerto Federico García Lorca, "con cooperación y sin pataletas"

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha señalado la necesidad de "sacar el máximo partido" al Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, planificando y mejorando la oferta, "con cooperación entre administraciones y sin pataletas".

Así lo ha indicado el alcalde en una nota tras la reunión de la Mesa del Aeropuerto celebrada en la Subdelegación del Gobierno de Granada, en la que también han participado el presidente de la Diputación jiennense, Francisco Reyes, y el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, además de diversas autoridades granadinas.

El regidor ha destacado el objetivo común de los implicados para "sacarle el máximo partido a este aeropuerto y para ello es necesario un trabajo conjunto de cooperación entre las diferentes administraciones, algo que hasta la fecha no se está haciendo con tal coordinación".

En este sentido, ha considerado que "la comunicación con la ciudadanía y fomentar ese sentimiento de vinculación con respecto a los recursos que actualmente ofrece el aeropuerto de Granada-Jaén no se está dando".

"Por eso entiendo que no se está haciendo lo suficientemente bien para mejorar los datos y sacarle el máximo partido a las posibilidades que actualmente existen y por ello es necesario que nos tomemos este objetivo en serio y que no haya pataletas", ha dicho en alusión a la salida de la mesa del presidente de la Diputación de Granada.

Millán ha puesto de relieve la aportación que se puede hacer desde las administraciones locales, de ahí su presencia como alcalde en esta reunión consciente de que los ayuntamientos tienen "mucho que aportar".

"Si no hay una identificación de la ciudadanía y si las más de 600.000 personas, potenciales usuarios desde Jaén que pueden beneficiarse de este aeropuerto, no lo identifican como propio, nos estaremos equivocando", ha añadido.

Al hilo, ha hablado de una hoja de ruta que pasaría "por un trabajo continuado en el tiempo, presentar los productos turísticos para que en destino puedan saber que tienen un mayor ámbito de oferta incluyendo las dos provincias y las dos capitales. "Que tenemos costa, pero también tenemos sierras como la de Cazorla y Segura, y que, en definitiva, beneficiarían a los productos que actualmente existen", ha apostillado.

Y es que, a su juicio, "no se conoce lo suficientemente bien el potencial del aeropuerto de Granada, los recursos en la oferta que existe actualmente". "Disparar sin conocimiento, tirando el dinero en muchos casos, hace que ni para los propios ciudadanos de Granada se esté considerando este aeropuerto como aeropuerto de referencia", ha afirmado.

ACUERDOS

También se ha pronunciado sobre esta reunión de la Mesa del Aeropuerto el subdelegado del Gobierno, quien ha mostrado su satisfacción por los acuerdos adoptados. Entre ellos, ha resaltado la incorporación a este foro del sector empresarial de Jaén para acercar esta infraestructura a la provincia y aprovechar al máximo el interés que pueda despertar en el territorio jiennense.

"Vamos a seguir trabajando en el proceso de identificación de Jaén con el aeropuerto Federico Lorca Granada-Jaén para que sea un mejor activo, y del que pueda obtener un mayor beneficio la provincia de Jaén", ha subrayado. Igualmente, se ha pedido a la Junta de Andalucía que estudie retomar el 'transfer' que conecte Jaén con el aeropuerto.

Fernández ha recordado que el Gobierno de España ha anunciado un plan de inversión superior a 24 millones de euros, durante el periodo 2027-2030, para la modernización del aeropuerto, con actuaciones que se centrarán en la mejora de infraestructuras, tecnología y sostenibilidad de la terminal. A ello ha sumado que ya en 2021, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulsó la reforma y ampliación del edificio de la terminal, con una inversión superior a los 3,2 millones.

Además, está a punto de adjudicar el contrato de obras para la rehabilitación de la autovía A-44 en el límite con la provincia de Granada, "lo que supondrá una importante mejora de la circulación y para la seguridad de esta vía y que permitirá conectar la capital jiennense con el aeropuerto en menos de una hora".

En concreto se rehabilitará el tramo desde el kilómetro 60 al 78, a su paso por Cambil, Cárchel, Carchelejo, Campillo de Arenas y Noalejo con una inversión de 16,8 millones. "Esperemos que la adjudicación pueda producirse a principios del próximo año para empezar a ejecutar las obras en primavera de 2026", ha indicado.

El subdelegado ha destacado el clima de diálogo y ha valorado la suma de propuestas planteadas en la reunión, a pesar de que el presidente de la Diputación de Granada haya abandonado la mesa antes de su término. "Esperamos que con el tiempo, esta salida difícil de entender, se quede en un incidente puntual", ha dicho.

Por último, ha brindado la posibilidad de que la Subdelegación del Gobierno en Jaén acoja la celebración de una próxima Mesa del Aeropuerto "donde dar cabida al empresariado jiennense y para que el aeropuerto pueda verse como un atractivo en alza para Jaén y una infraestructura que poder aprovechar para los intereses económicos de la provincia".