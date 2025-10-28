El alcalde de Jaén alude al "nivel freático" en el CEIP Jesús María y prevé catas para determinar la afectación

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha apuntado al "nivel freático del mismo agua que existe en la ciudad" como posible causa de los daños en el CEIP Jesús María y ha adelantado la ejecución de "catas" para conocer la afectación en el edificio.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas este martes, segundo día sin clase en el colegio después de que apareciera "una serie de desperfectos" que han impedido el desarrollo normal de la actividad lectiva.

El regidor ha estimado que "a lo largo de la mañana" se tendrá el informe de los técnicos municipales. "En el que se recoge que puede ser..., lógicamente tenemos una situación de nivel freático importante, de agua, que puede ser por filtraciones, también por el nivel freático del mismo agua que sabemos que existe en la ciudad de Jaén", ha dicho, no sin añadir que el edificio "tiene ya más de cien años de antigüedad".

En este sentido, ha señalado que se va "a analizar primero el informe técnico, a ver qué dice", aunque ha afirmado que "lo que sí se prevé" es que se pueda "llevar a cabo unas catas que determinen cuál es el objeto del problema y también el alcance que tendría y la afección que tiene hacia el edificio".

"Una vez que lo tengamos, se lo trasladamos a la Junta de Andalucía, que se llevará a cabo esta mañana, y, a partir de ahí, será la Junta la que tenga que determinar cuáles son las medidas de adoptar", ha declarado Millán.

La situación se detectó a las 7,30 horas de este lunes, cuando accedido al colegio tanto las monitoras del aula matinal como las limpiadoras. Desde la ampa se explicó que "la planta baja del edificio principal del centro tenía una parte del suelo hundida, estaba todo inundado y no había luz". Además, observaron que había grietas en algunas paredes".

Una vez avisada y personada la directora, procedieron a desalojar a las personas que había en él en ese momento y se impidió el acceso al CEIP, situado junto a la Alameda Adolfo Suárez y que tiene en torno a 150 estudiantes.

Ante este escenario, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en coordinación con el equipo directivo del colegio Jesús María, decidió que este martes, por segundo día consecutivo, el alumnado no acuda como medida de precaución, a la espera de tener el informe del Ayuntamiento.

Una vez se conozcan los detalles técnicos, y en "continua coordinación" con la dirección del centro, la Delegación articulará las medidas necesarias para facilitar la reincorporación del alumnado, "siempre atendiendo a los criterios que establezcan los técnicos municipales y primando la seguridad de toda la comunidad educativa".