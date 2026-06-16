El alcalde de Jaén arremete contra el discurso "carroñero" del PP por atribuirle "insinuaciones" de corrupción

Edificio de Correos/Archivo - PP AYUNTAMIENTO JAÉN

JAÉN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha arremetido contra el discurso "carroñero" del PP por atribuirle "insinuaciones" de corrupción acerca del proyecto impulsado para convertir la sede central de Correos, previo alquiler de la misma, en dependencias municipales, con una inversión de unos seis millones de euros.

"Lo que están haciendo es insinuar a la opinión pública con una bajeza moral vergonzosa", ha indicado el alcalde en declaraciones a los periodistas y en respuesta a las afirmaciones realizadas este lunes en rueda de prensa por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, y por el presidente provincial del PP, Erik Domínguez.

En dicha comparecencia, el portavoz popular reclamó explicaciones al alcalde por las "coincidencias con uno de los tentáculos de la trama de Leire Díez y las compras de sedes de Correos".

Millán, que ha incidido en que no hay ninguna compra de la sede de Correos sino un arrendamiento, ha apuntado que "esas insinuaciones son carroña pura y dura porque no tienen ninguna base" y porque todo el trabajo realizado "ha sido con luz y taquígrafos".

Ha añadido que la utilización de Correos como sede municipal es un proyecto "sin ningún componente político", que busca mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía, al tiempo que contribuirá a reactivar el centro de la ciudad.

Asimismo, ha apuntado que todos los contactos que se han mantenido por parte del Ayuntamiento han sido con la dirección de Correos, "sin intermediarios". Por ello, ha afirmando que "las insinuaciones y acusaciones veladas" del PP son "una bajeza política que es defendible".

Ha avanzado que en los próximos días se va a abordar el proyecto con los colectivos interesados para determinar el futuro del mismo. "Si la gente no quiere, yo por mi parte no voy a poner ningún empeño en un proyecto donde pueda poner en duda la integridad política de mi persona ni de mi grupo", ha manifestado el alcalde.

En caso de no salir adelante, Millán ha apuntado que será parte de "la herencia" que dejará a la ciudad el exalcalde Agustín González, ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén.