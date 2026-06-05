El alcalde de Jaén destaca que los 86 millones en ayudas por los daños del temporal son una "cifra histórica"

Reunión de coordinación del gobierno local - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha destacado que los 86 millones recibidos del Gobierno de España por el tren de borrascas suponen una "cifra histórica" que irá destinada a "mejorar la capital y dar respuesta a grandes necesidades".

Millán ha presidido la reunión de coordinación del equipo de gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) para abordar la planificación y ejecución de los proyectos que el Ayuntamiento acometerá con cargo a las ayudas recibidas por los efectos del tren de borrascas del Gobierno de España.

Se trata de una convocatoria que permitirá movilizar más de 86 millones de euros en actuaciones públicas durante los próximos tres años. Millán ha subrayado que se trata de una "oportunidad excepcional" para dar respuesta a necesidades que la ciudad arrastra desde hace años y que ahora podrán afrontarse con una financiación "especialmente ventajosa" para el Ayuntamiento.

"Estamos hablando de más de 86 millones de euros procedentes del Gobierno de España solo para la ciudad de Jaén, unas ayudas financiadas al cien por cien y con financiación anticipada, es decir, que ya contamos con el dinero en el Ayuntamiento", ha dicho.

El plan de actuaciones extraordinario equivale a 761 euros por habitante, una cifra que refleja el alcance de una intervención que permitirá acometer obras en infraestructuras básicas, equipamientos municipales y espacios de uso cotidiano para los vecinos.

"Nos va a permitir dar respuesta a muchas de las demandas que la ciudadanía nos exige y nos plantea, pero que desgraciadamente, por la situación económica del Ayuntamiento y por años de abandono, no habían podido atenderse como necesitaban", ha señalado Millán.

Entre las actuaciones más relevantes figura la construcción del colector de la zona de Los Puentes, una infraestructura reclamada durante años para prevenir daños por inundaciones y avenidas, con 10,4 millones.

El máximo responsable municipal ha recordado que el Ayuntamiento ha solicitado "por activa y por pasiva" esta actuación a la Junta de Andalucía y ha avanzado que el Gobierno municipal iniciará ya los trámites para ejecutarla directamente con estos fondos. El proyecto incluirá, además, trabajos vinculados a expropiaciones, mejora de riberas, adquisición de suelo y tramitación ambiental.

Una de las líneas principales del plan de actuación será la intervención en el viario público y en la red de saneamiento. El Ayuntamiento prevé destinar 16 millones de euros para la reconstrucción y asfaltado de 160 calles de toda la capital, lo que permitirá dar continuidad a las primeras reparaciones urgentes realizadas tras el temporal.

"El bacheo era lo primero, y ahora, cuando llegan estos recursos, podemos hacer lo siguiente", ha explicado el alcalde, que ha señalado que estos trabajos se coordinarán con las actuaciones de saneamiento previstas por Aqualia para evitar duplicidades y mejorar la eficacia de las obras.

Además, también se contemplan intervenciones de prevención y protección frente a episodios de lluvias intensas, como la construcción del tanque de tormentas del arroyo de La Magdalena y la ejecución de infraestructuras de defensa y regulación de cauces y riberas, junto a la posible compra de viviendas situadas en zonas inundables cuando resulte necesario por motivos de seguridad.

El casco antiguo será otro de los ámbitos prioritarios, con casi cuatro millones de euros para la reconstrucción y mejora de la red de saneamiento en entornos como San Juan, Santiago y San Miguel, además de otras zonas con demandas vecinales históricas como Puerta de Martos.

Millán ha destacado que se trata de calles de difícil intervención, con redes muy deterioradas, donde la actuación permitirá dar respuesta a problemas acumulados durante décadas.

Para garantizar la correcta tramitación y ejecución de este volumen de proyectos, el Ayuntamiento contará con una oficina técnica municipal específica durante los próximos tres años.

Millán ha enmarcado esta planificación en un contexto de fuerte impulso inversor para Jaén, al que se suman otros recursos como los fondos EDIL, las actuaciones previstas con Aqualia, los 7,4 millones de Diputación por el suelo de Ifeja y proyectos de colaboración público-privada.

"Solo en inversión pública, la ciudad de Jaén va a contar en los próximos años con más de 110 millones de euros, y si hablamos de otros proyectos de futuro podemos situarnos cerca de los 200 millones", ha afirmado.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, María Espejo (JM+), ha destacado que Jaén se ha convertido en la ciudad andaluza que más inversión recibirá del Gobierno de España para la recuperación tras la DANA, con cerca de 87 millones de euros para actuaciones que supondrán "una transformación real" de la ciudad.

Asimismo, ha puesto en valor la capacidad de gestión del equipo de gobierno para captar recursos de distintas administraciones y entidades, sumando también los fondos de Diputación, los proyectos EDIL y el convenio con Aqualia.

"Para los agoreros que dicen que no tenemos financiación o que no nos dan nada, creo que estos ejemplos muestran que hay varias maneras de conseguir financiación y que el gobierno formado por PSOE y Jaén Merece Más han hecho un buen trabajo y unos buenos deberes para conseguir esto, que hubiera antes sido imposible", ha indicado.

El alcance del plan de arreglo por el tren de borrascas irá más allá de las grandes infraestructuras hidráulicas, de saneamiento y mejora viaria, con actuaciones en espacios y servicios de uso cotidiano para los vecinos.

Las ayudas permitirán, asimismo, acometer mejoras en instalaciones deportivas municipales, entre ellas la piscina de La Salobreja y cubiertas de pabellones; en centros docentes; en edificios e infraestructuras culturales; en equipamientos de asuntos sociales; y en edificios municipales.

También se contemplan actuaciones en cementerios, aparcamientos públicos, señalización vial, vías ciclistas, zonas verdes, cauces, caminos fluviales, taludes y patrimonio histórico, con una intervención específica en la muralla medieval.