El alcalde de Jaén espera que empleados y dirección de Alsa logren un consenso que evite la huelga en el autobús urbano

Archivo - Un autobús urbano de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha confiado en que Alsa, concesionaria del transporte urbano, y sus trabajadores puedan llegar a un "consenso" en la negociación del convenio colectivo que evite la huelga planteada durante la próxima Feria de San Lucas.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas sobre este conflicto, coincidiendo con la concentración que la plantilla ha realizado este miércoles para reclamar a la compañía una propuesta seria para desbloquear una negociación que está abierta desde hace nueve meses.

En primer lugar, el regidor ha puesto "en valor" el trabajo realizado en los últimos años desde el Ayuntamiento "para la mejora del transporte público y con ello también para mejorar las condiciones de los trabajadores".

"No se nos olvide de dónde venimos, que teníamos extorsión, acoso, unas declaraciones que veíamos a través de WhatsApp donde había amenazas a los trabajadores y donde no tenían garantizados sus mínimos derechos laborales", ha comentado en alusión a la empresa que prestaba el servicio con anterioridad.

En todo caso, tras mostrarse satisfecho por esos "avances importantes" dados, Millán ha expresado su respeto a que, "por parte del colectivo de trabajadores, se siga demandando mejoras" en su situación laboral, así como "también a la posición de la empresa", al entender "que cada uno tiene que defender su posición".

"Trabajaremos para que en la medida de lo posible se llegue al consenso y podamos evitar esta huelga. Una huelga que, por supuesto, no beneficia a la ciudad de Jaén, son fechas muy delicadas porque se concentran grandes aglomeraciones de personas en torno a la feria", ha afirmado.

Así las cosa, ha dicho esperar que haya "altura de miras" y que "se pueda llegar a un consenso". "Y, en todo caso, si no fuese así, pues también tomar las medidas para que la ciudadanía lo note lo menos posible", ha concluido el alcalde.