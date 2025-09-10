El alcalde de Jaén exige responsabilidades a la Junta por "el daño irreparable" a la UJA con Ingeniería Biomédica

JAÉN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha exigido este miércoles responsabilidades a la Junta de Andalucía por "el daño irreparable" causado a la Universidad de Jaén y al alumnado que se ha quedado sin cursar Ingeniería Biomédica" este curso.

Así lo ha indicado en una comparecencia, junto a la primera teniente de alcalde, María Espejo, después de conocer la verificación del citado grado, que impulsa junto a la Universidad de Granada, por parte de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades.

"Nos trasladan que se trata de una decisión excepcional e inédita y se ha tomado ante la constatación de la adecuación de los argumentos académicos planteados en sus respectivas reclamaciones por estas dos universidades públicas, la de Granada y la de Jaén", ha señalado el regidor.

Al respecto, ha hablado de "un ataque que ha dañado la imagen de la universidad pública y por ende de la Universidad de Jaén", después de que la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) denegera dos veces la verificación del título.

"Esta decisión de la Junta de Andalucía de denegar el título hasta en dos ocasiones y ante argumentos muy sólidos ha conllevado un daño irreparable para los y las jóvenes que no han podido cursar esta titulación este año. Y han tenido que optar por otra titulación o, en el caso de querer hacerlo, haber tenido que ir a la privada, que al parecer era la intención de la Junta de Andalucía", ha lamentado.

Ante esta situación, el alcalde de la capital ha exigido al Gobierno autonómico que "asuma sus responsabilidades" ante lo que ha calificado de "ataque sin precedentes".

"Si se asumen responsabilidades se entenderá que ha habido errores y que, por tanto, se asumen las consecuencias. En caso contrario está claro que esta decisión formaba parte de una planificación organizada de la Junta de Andalucía y, por ende, de su presidente, para seguir beneficiando a la universidad privada frente a las universidades públicas", ha afirmado.

Millán, por otra parte, ha trasladado su felicitación al rector y su equipo de gobierno, a la Plataforma en Defensa de la UJA "por la defensa" de esta institución, que se ha "hecho también, desde el Ayuntamiento". Al respecto, ha avisado de que "no hay que bajar la guardia porque está claro que hay un objetivo" y "es dañar los intereses de la mayoría", los de la universidad pública.

En la misma línea, la primera teniente de alcalde ha agradecido al rector y a todo su equipo el gran trabajo realizado al presentar una propuesta seria, razonada, justificada y lógica, la que ha conseguido la unanimidad de todos los miembros del Consejo de Universidades.

Para Espejo, "no es entendible que desde la Junta de Andalucía se pusieran todas las pegas habidas y por haber y se rechazara la implantación" de Ingeniería Biomédica. "¿Por qué la Junta no quería el grado para Jaén?, ¿por qué menosprecia a los estudiantes jiennenses? ¿Son menos importantes que los de otras provincias?", ha preguntado.

En este punto, ha hablado de "falta de compromiso", reflejada también en el grado de ejecución de los presupuestos autonómicos en la ciudad. "En el año 2023, cogobernando con el Partido Popular, se ejecutó el 24 por ciento del presupuesto previsto, dejándose el 76 por ciento sin ejecutar. En 2024, que también estaba aquí el PP, se ejecutó el 35 por ciento, dejando el 65 por ciento sin ejecutar. ¿La pregunta es qué porcentaje van a ejecutar en 2025 y con qué nueva estrategia la Junta de Andalucía nos van a perjudicar a la ciudad de Jaén?", ha subrayado.

LINARES

También sobre la autorización de Ingeniería Biomédica se ha pronunciado Auxi del Olmo, alcaldesa de Linares, en cuyo campus está prevista que se imparta la parte del grado correspondiente a la UJA.

"Constituye una magnífica noticia para la ciudad, ya que diversifica la oferta formativa e impulsa el conocimiento, la innovación y el desarrollo de nuestra tierra, lo que generará nuevas oportunidades", ha destacado en una nota.

Del Olmo ha considerado que "el trabajo conjunto y coordinado entre la Universidad de Jaén, la Consejería de Universidades de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España" debe "continuar una vez que ya se ha producido la verificación del Grado de Ingeniería Biomédica para impulsar la instalación definitiva para que se imparta en las aulas" del campus linarense.

La regidora ha añadido que las nuevas titulaciones universitarias y el fortalecimiento de las que ya se imparten en Linares entronca directamente con el ecosistema industrial, empresarial, de innovación y conocimiento que se impulsa también desde el Ayuntamiento.

"Conjuga la atracción de empresas a nuestra ciudad, con la generación de talento desde la Universidad, lo que es clave para elevar la competitividad del tejido empresarial y generar nuevas oportunidades de empleo en base al talento de nuestros ciudadanos", ha comentado.

Al hilo, se ha mostrado convencida de que "el desarrollo empresarial e industrial tiene que ir ligado al desarrollo del conocimiento". Para ello, el Campus Universitario de Linares "juega un papel determinante", ya que "las empresas que se están instalando necesitarán innovación y la transferencia de conocimiento desde la universidad y la formación de los trabajadores" serán fundamentales.