El alcalde de Jaén participa en los actos en honor de la Virgen de la Capilla que centran las fiestas de la patrona

Imagen de los actos con motivo de la celebración de la Virgen de la Capilla, patrona de Jaén, en su día festivo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la Primera Teniente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo y Fiestas, María Espejo, acompañado de concejales del equipo de Gobierno y la Corporación municipal, ha asistido a los actos con motivo de la celebración de la Virgen de la Capilla en su día festivo este jueves, 11 de junio, una jornada que ha comenzado con la misa votiva de cabildos celebrada en la Basílica Menor de San Ildefonso oficiada por el obispo emérito Ramón del Hoyo, y que ha congregado en el templo a un importante número de fieles.

Posteriormente, Millán y los concejales han participado en la tradicional ofrenda floral que a las puertas de San Ildefonso ha organizado la asociación Lola Torres y con la que decenas de personas y colectivos han entregado ramos de flores a los miembros de la asociación que los han puesto a los pies de la imagen de la patrona, momento acompañado por la Banda de Música de Jaén, según ha informado el Consistorio en una nota. Los chirris y pastiras encargados de colocar las flores se han mezclado con las largas colas para ofrecer los ramos en la plaza de San Ildefonso.

El Ayuntamiento ha invitado a celebrar estas fiestas y disfrutar de Jaén y del entorno de San Ildefonso, barrio por excelencia de esta festividad, así como de la programación cultural, deportiva y lúdica desplegada para estos días.