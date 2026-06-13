El alcalde de Jaén renueva su apoyo al Jaén Paraíso Interior FS con la adquisición de abonos para la temporada 2026-2027

El secretario general del PSOE de Jaén capital y alcalde de la ciudad, Julio Millán, en la recogida de abonos adquiridos por el Grupo Municipal Socialista para la nueva temporada del Jaén Paraíso Interior FS. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén capital y alcalde de la ciudad, Julio Millán, ha recogido los abonos adquiridos por el Grupo Municipal Socialista para la nueva temporada del Jaén Paraíso Interior FS, en un "gesto de respaldo a uno de los grandes clubes deportivos de la capital".

En contexto, Millán ha estado acompañado por los concejales del equipo de Gobierno y responsables de la Agrupación Local del PSOE de Jaén África Colomo, José Manuel Higueras y Beatriz López. Por parte del Jaén Paraíso Interior FS han participado en el encuentro el presidente del club, Germán Aguayo, junto a otros responsables de la entidad como María Trinidad López Ruiz y Miguel Hernández, además del capitán del primer equipo, Míchel Moya, según ha precisado la formación en una nota.

La adquisición de estos abonos coincide con la campaña de abonados del Jaén Paraíso Interior FS para la temporada 2026-2027, que se desarrolla desde el 5 de junio hasta el 5 de octubre y que mantiene los precios de la pasada temporada "como medida para premiar la fidelidad de la afición e incentivar la renovación masiva de abonados".

De este modo, Millán ha trasladado el respaldo institucional al Jaén Paraíso Interior FS y ha destacado la importancia de apoyar a una entidad "que lleva el nombre de Jaén por toda España, reúne a miles de aficionados en torno al deporte y contribuye a proyectar la imagen de la ciudad".