El alcalde de Jaén señala que el presupuesto municipal "no es un dogma" y puede adaptarse mediante modificaciones

JAÉN, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha afirmado que se está trabajando en la elaboración del presupuesto municipal de 2021, si bien ha puesto de relieve que este documento "no es un dogma" y, de hecho, puede someterse a modificaciones para adaptarse a las necesidades.

Así lo ha indicado a Europa Press el regidor ante las demandas que el PP viene realizando para contar lo antes posible con un primer borrador de las nuevas cuentas del Ayuntamiento, de manera que puedan entrar en vigor al principio del ejercicio.

"Vamos a trabajar en la aprobación de los nuevos presupuesto, por supuesto. Pero, paralelamente, tenemos que trabajar también por la vía más rápida de la modificación presupuestaria para aquellas cuestiones que necesitemos hasta final de año", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que, al igual que los planes generales de ordenación urbana, los presupuestos "son un instrumento de trabajo". "El presupuesto no es un dogma que, si no lo tienes aprobado, no haces nada. Hay unos y yo luego puedo hacer modificaciones parciales y lo adapto a lo que necesito", ha comentado.

De hecho, ha recordado que, los actuales, prorrogados de 2017, han experimentado cambios "ya en varias ocasiones" por parte del actual equipo de gobierno (PSOE-Cs), por ejemplo para introducir cuestiones relacionadas con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI).

Y "la previsión es modificarlo para algunas cuestiones más", según ha adelantado Millán, quien ha aludido a "una partida de en torno a 600.000 euros para el apoyo a entidades deportivas de la ciudad", muchas de los cuales "están pasando dificultades por esta situación" de pandemia.

Además, ante la labor diaria con unas cuentas que, aunque se modifiquen, fueron elaboradas por otro equipo de gobierno, ha precisado que "no limitan los presupuestos como tal", sino "la situación económica" del Consistorio. "La limitación la voy a seguir teniendo con ese documento o con otro, es estructural", ha afirmado.