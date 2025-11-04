Alcalde de Jaén y subdelegado del Gobierno valoran las labores de limpieza y desbroce de los ríos en el Puente Nuevo

Visita a las obras realizadas en los cauces en la zona del Puente Nuevo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, han valorado las tareas de limpieza, desbroce y retirada de sedimentos en los cauces del entorno del Puente Nuevo, en la confluencia de los ríos Guadalbullón y Jaén.

Así lo han indicado durante la visita que han realizado este martes a la zona, junto a responsables de la Asociación de Vecinos Entre Ríos, para conocer estos trabajos que tienen como objetivo eliminar sedimentos con el fin de prevenir futuras inundaciones.

Fernández ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Unidad de Carreteras del Estado ha podado la vegetación de ribera y especies invasoras, junto con la retirada de vegetación muerta arrastrada.

"Se trata de trabajos indispensables de prevención de avenidas e inundaciones que reiteradamente los vecinos de estas zonas nos demandan. Una actuación rápida y eficaz, ya que hemos conseguido ejecutarla antes de la llegada de las lluvias", ha añadido.

El presidente de la asociación de vecinos Entre Ríos del Puente Nuevo, Miguel Medina, ha expresado su satisfacción por la intervención y ha asegurado que ahora pueden "dormir tranquilos". "Los ojos del puente están limpios y preparados para absorber una gran crecida. Llevábamos muchos años reclamando esta actuación y agradecemos al alcalde y al subdelegado su implicación para hacerla realidad", ha comentado.

El alcalde ha incidido en que esta actuación, que ha incluido la retirada de sedimentos y residuos que obstruían los ojos del puente, ha permitido mejorar la capacidad de desagüe y prevenir riesgos en episodios de fuertes lluvias. Una muestra, según ha dicho, "del trabajo coordinado y del talante de colaboración entre las distintas administraciones".

"La respuesta conjunta del Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno de España, a través de la Subdelegación, ha permitido desarrollar una intervención fundamental en la Vega de los Ríos", ha manifestado.

Al hilo, ha señalado que el Consistorio "ha ejecutado parte de las labores de limpieza de los cauces de Los Puentes con fondos propios", de manera que se ha actuado a lo largo de más de siete kilómetros para "poder despejar los puntos más críticos de forma preventiva antes de que se registren precipitaciones importantes".

Tras apuntar que, gracias a esta labor, "las últimas lluvias se han afrontado con tranquilidad y seguridad para los vecinos y vecinas de la zona", Millán ha resaltado que "era una demanda histórica y una actuación preventiva frente a posibles avenidas e inundaciones que pone a salvo muchas viviendas que son primera residencia".

Ha recordado que, además, se han realizado labores de desbroce y limpieza en alrededor de seis kilómetros de ribera en la zona del Puente de la Sierra, a través de "una intervención ejecutada por el Ayuntamiento de Jaén con financiación de la Diputación".

COLECTOR

El regidor ha lamentado que, mientras el Gobierno de España y el Ayuntamiento avanzan en soluciones concretas, la Junta de Andalucía continúa sin ejecutar el colector de aguas residuales Los Puentes, "una infraestructura clave para la mejora hidráulica del entorno".

Una "ineptitud" del Gobierno autonómico que ha considerado que se sigue viendo, ya que en el proyecto de presupuestos de la Junta recientemente presentado "se refleja que el colector no se ejecutará en 2026 porque siguen diciendo que faltan trámites urbanísticos".

"Por eso, tenemos que pedir una vez más que miren cómo están actuando el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Jaén y que no engañen más a los vecinos porque estamos hartos de mentiras, engaños y dilaciones que no tienen justificación alguna", ha recalcado.

Desde el Consistorio se insiste en que el hecho de que los vecinos de Los Puentes, con la mayoría de viviendas en situación irregular, tengan que acometer sus planes especiales antes de que el colector esté construido por la Junta "choca con sus intereses, puesto que acometerían unas actuaciones sin la seguridad de que este gran colector se ejecute finalmente".

También sobre esta situación se ha pronunciado el subdelegado, quien ha valorado "la dinámica" del Ayuntamiento y "el liderazgo" del alcalde para dejar "de lado la confrontación en cuanto a competencias hidráulicas y urbanísticas" y poner "en marcha una comunidad de compromisos donde estén involucradas las distintas administraciones y los vecinos y vecinas de Los Puentes".

"Sin duda alguna, el Gobierno de España irá de la mano del Ayuntamiento de Jaén para continuar avanzando en la mejora de la seguridad, la limpieza y el futuro de Los Puentes y lograr, así, una mejor calidad en cuanto a servicios para los jiennenses que habitan en estas zonas residenciales de Jaén", ha declarado Fernández.