El alcalde Julio Millán visita el 'Mangafest' Jaén en su primera jornada en el Ifeja

JAÉN 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto al concejal de Juventud del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, ha asistido esta mañana al inicio del 'Mangafest' Jaén, que se celebra en la ciudad el 8 y 9 de noviembre en el recinto de Ifeja.

Este evento, consolidado ya como el mayor festival de videojuegos, cultura asiática y entretenimiento de Andalucía, cuenta un año más con el apoyo del Ayuntamiento de Jaén, a través de su área de Juventud y que "una edición más está teniendo un amplio respaldo de público como estamos comprobando durante las primeras horas del evento".

El edil ha destacado en una nota la "ambiciosa programación" de esta edición que cuenta con múltiples zonas temáticas dedicadas al mundo de los videojuegos, con torneos, zona de juego libre, experiencias de realidad virtual y muchas novedades del ocio digital, así como un espacio dedicado al arte y la creatividad con alrededor de 50 expositores, entre artistas, artesanos y comerciantes que ofrecen sus creaciones, ilustraciones, y merchandising relacionado con el manga, el anime y las series más populares.

El escenario principal acoge durante este fin de semana concursos de cosplay, exhibiciones de K-pop y retos para encontrar a los mayores expertos en anime y manga de la provincia. Y entre las grandes novedades de esta edición, Higueras ha destacado que en la jornada "tendrá lugar una muestra de doblaje en directo con algunos de los actores de voz más icónicos de Los Simpson en castellano como Carlos Ysbert (voz de Homer), Isatxa Mengíbar (Lisa), Sara Vivas (Bart) y al artista multidisciplinar y actor de doblaje Hermoti".