Alcalde de Peal (Jaén) critica el "abandono" del CEIP Antonio Machado y la Junta dice que sigue supervisando el proyecto

Archivo - Pancarta en el CEIP Antonio Machado para exigir la construcción del nuevo edificio. - AMPA LAS TORRES - Archivo

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ejecución del nuevo edificio del CEIP Antonio Machado, de Peal de Becerro (Jaén) "continúa en supervisión" por parte de la Junta de Andalucía, a la que el Ayuntamiento afea un "abandono" con el que "están dejando morir" el centro y reclama avances, puesto que "llevan años diciendo que está en ese punto de supervisión".

En concreto, la obras --anunciadas en junio de 2020 con un presupuesto de 1.340.000 euros-- supondrán la construcción de un nuevo inmueble que sustituya al clausurado por problemas estructurales y que permita acabar con las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza en el edificio que queda en uso.

Ello ha dado lugar a una "precariedad" (aulas creadas "con pladur" en espacios como pasillo o el antiguo salón de actos, una parte del cual también acoge el comedor) que han sido denunciadas por el Ayuntamiento y la comunidad educativa, con diversas movilizaciones en este tiempo. Y con el apoyo, además, de sindicatos como Ustea y CCOO, que esta misma semana ha vuelto a reclamar las obras para acabar con una situación "indignante".

Al respecto, desde la Junta se ha indicado a Europa Press que la actuación está "programada y contemplada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional" y "se continúa en el proceso administrativo que corresponde en estos casos".

"La Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), a través de la gerente provincial, conoce los espacios del centro en los que está prevista la actuación. Sobre los mismos, ya se ha realizado el estudio geotécnico y actualmente se continúa en la supervisión del proyecto de ejecución, pasos necesarios para la realización del mismo", ha señalado, aunque sin precisar desde cuándo está en esta fase de supervisión.

De otro lado, este verano se han realizado "actuaciones de mejora e infraestructuras" en el colegio, como la sustitución de la tabiquería del aula de educación especial, anulación de la instalación de la pileta del antiguo laboratorio (ahora aula de 1ª) y la sustitución de la instalación que da servicio al comedor, tanto de suministro de agua como de saneamiento.

También se han ejecutado algún refuerzo menor del forjado y de su cimentación, varias rejillas de ventilación de la cámara existente bajo el forjado afectado, reparación del acerado contiguo, así como un cosido y sellado de las grietas de más importancia. "Estas actuaciones ya finalizadas han supuesto una inversión de más de 31.500 euros", ha precisado la Junta.

"FALTA DE INFORMACIÓN"

Para el Ayuntamiento, sin embargo, son parches que no dan respuesta a las circunstancias "insostenibles" en las que los menores reciben clase, según ha informado a Europa Press el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, quien ha afeado "la falta de información" por parte del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco José Solano.

En este sentido, ha recordado que, tras su nombramiento en julio de 2022, pidió reunirse para abordar este asunto y le "aseguró que el colegio Antonio Machado estaba entre las cinco prioridades de la provincia de Jaén". "Unos meses después, volví a preguntar. Empezó a darme de lado, nos movilizamos y fue cuando me dijo que estaba en supervisión. Hasta ahora", ha explicado.

El regidor ha detallado, además, que, una vez supervisado el proyecto, quedará un proceso de licitación, adjudicación y ejecución de la obra. Algo que también preocupa porque la partida presupuestaria procede de fondos europeos, "un marco que termina en 2027" y la propia Junta estimó en dos años la duración de la obra.

Por ello, ha adelantado que pedirá una reunión con el delegado de la Junta, Jesús Estrella, para trasladarle directamente una situación que también han llevado al Defensor del Pueblo de Andalucía con el objetivo de reclamar soluciones inmediatas.

Algo necesario, según ha añadido, para evitar que "se deje morir" al CEIP Antonio Machado, donde la matriculación "ha descendido notablemente" en los últimos años por esas condiciones, pero que "también afecta al desarrollo educativo del otro colegio, porque ya hay clases en máximos".

MOVILIZACIONES

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a seguir peleando donde haga falta", ha subrayado el regidor, quien ha anunciado también próximas movilizaciones con recogida de firmas y otras posibles "medidas más contundentes".

El CEIP Antonio Machado inicialmente tenía tres inmuebles, se demolió uno, otro está inutilizado y el tercero está "en una situación muy precaria". La decisión de construir uno nuevo se anunció en 2020, después de que, durante la reforma del denominado edificio, sur se descubrieran problemas estructurales que impedían utilizar este inmueble, que albergaba aulas y el gimnasio, entre otros espacios.

De ahí que, según el Ampa Las Torres, se tuviera que recurrir a "todos los huecos que quedaban vacíos" en el otro edificio para crear aulas adicionales. Una situación que se planteó como "alternativa durante la ejecución de la obra" y que, sin embargo, se mantiene años después sin que tengan horizonte para el inicio de la construcción.