El alcalde de Pinos Puente (Granada) dice que la moción de IU y PP "nace de la ambición personal de quienes firman"

El alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina, ha comparecido ante la prensa en la sede provincial del PSOE de Granada - PSOE

PINOS PUENTE (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Pinos Puente (Granada), Enrique Medina, ha afirmado que la moción de censura de IU y el PP con un grupo independiente de este municipio del área metropolitana granadina "nace de la ambición personal de quienes la firman" y ha subrayado que "no responde a ninguna necesidad del municipio ni está motivada por ningún problema real que no se haya podido solventar".

"Los dos concejales de IU han decidido romper la lealtad de la forma más cobarde posible, echándose en brazos del PP y de los independientes para presentar una moción de censura y erigir" al hasta ahora edil de Economía, Iván Fernández, "como alcalde", ha expuesto Medina, que ha gobernado en bipartito con la coalición de izquierdas desde el inicio del mandato y hasta el registro este pasado miércoles de la moción de censura.

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa tras una comparecencia informativa del regidor pinero, junto a su equipo de gobierno y al secretario de Organización de la formación en la provincia de Granada, José Antonio Carranza, el regidor ha mostrado su "profunda indignación" al respecto y ha denunciado que Fernández "haya actuado a sus espaldas" en tanto "ha sido parte de la llave del Ayuntamiento, que ha manipulado a su antojo", ha dicho.

"Los ediles de IU tenían la obligación de dar la cara y hablar conmigo antes para de plantearme discrepancias a nivel interno, si es que las había, pero han preferido callar durante meses y entregarse al PP, sin una sola explicación a la ciudadanía y sin una sola palabra hacia el alcalde y el resto de mis concejales con los que compartían gobierno. Primero los medios y luego el pueblo", ha señalado en referencia también a la que ha sido su edil de Igualdad, Margarita Álvarez.

Esta semana pasada trascendía que la Fiscalía Provincial pide para Álvarez cuatro años de prisión por la presunta comisión de un delito de lesiones contra una vecina madre de la testigo de un proceso judicial que afectaba a un familiar de la edil, y de otro ilícito de obstrucción a la justicia.

Mientras la moción se gestaba, ha apuntado el regidor, la concejala de IU se encontraba "en un procedimiento judicial gravísimo, hasta el punto de que la Fiscalía pide para ella cárcel. En lugar de resolver sus propios problemas, han corrido a firmar un pacto que solo se explica por intereses que absolutamente nada tienen que ver con Pinos Puente".

"EXPLICAR LOS MOTIVOS"

"Tiene que explicar los motivos detalladamente", ha incidido Medina que ha calificado de "más grave" la postura del PP, al demostrar una vez más que "cuando se trata de tumbar a un alcalde socialista, le da igual la ideología y si se alía con la izquierda o con la ultraderecha. Para ir contra el PSOE, ya le sirve cualquiera, incluida Izquierda Unida".

Tras remarcar que el PP "no tiene proyecto para Pinos Puente", el alcalde pinero ha defendido su gestión "con rigor y estabilidad, mejora de servicios e impulso a proyectos clave. Me siento orgulloso de lo que mi equipo ha conseguido en estos dos años de gobierno. Hemos trabajado mucho y bien".

En ese contexto, ha enumerado asuntos de interés que el actual gobierno municipal ha encauzado y que están pendientes de desarrollar como el Polígono Industrial El Turán con una inversión aproximada de 14 millones de euros, la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, tras 24 años de desarrollo; el impulso a unidades urbanísticas en la pedanía de Casanueva o la construcción del parque de la calle Briones y de la nueva plaza de Vadillo.

"Aunque quieran apartarme del cargo, no van a apartarme del camino. Seguiré defendiendo a Pinos Puente con fuerza y señalando cada incoherencia del PP y cada renuncia ideológica de IU. A mí no me mueve un sillón sino el municipio y no pienso dejar que lo destrocen quienes han demostrado que no tienen principios ni proyecto ni vergüenza política".

"MARCHA ATRÁS"

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha reclamado explicaciones a las direcciones provinciales de IU y del PP y le ha instado a que "de inmediato den marcha atrás a esta maniobra. ¿Qué tienen que decir ante el escándalo que supone este acuerdo sin motivo alguno?", ha cuestionado.

El dirigente socialista, que ha trasladado el apoyo de la dirección provincial del PSOE a Medina y a su equipo, ha manifestado que "dice mucho el que aún no hayan abierto la boca, especialmente el PP, que ha demostrado que usa a la izquierda y a la ultraderecha según le conviene".

El PSOE ganó las elecciones con mayoría simple en los comicios municipales de 2023 con cinco ediles en una corporación local en la que Unión Independiente del Municipio de Pinos Puente tiene tres; PP e IU, dos cada uno, y Vox, uno. La mayoría absoluta se sitúa en los siete concejales, los que suman los promotores de la moción de censura.

"RESPONSABILIDAD" DEL PP

Según Carranza, el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, "tiene hoy una responsabilidad, frenar este disparate, asumir que ha promovido una moción construida de espaldas a la ciudadanía y desde el más puro tacticismo partidista".

"El máximo responsable provincial del PP está tardando en pedir disculpas a Pinos Puente por esta operación que solo responde a sus intereses, no a los del municipio y cesar a las concejalas firmantes".

Por último, ha reclamado "máxima transparencia" y ha insistido en que se "revierta" una moción que "no responde a un proyecto político ni a un programa común ni al interés general del municipio. Un acuerdo que, además, deja muchas incertidumbres sobre la gobernabilidad en el Ayuntamiento".