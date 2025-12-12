El alcalde del PSOE en Belalcázar (Córdoba) renuncia a sus cargos orgánicos e institucionales por supuesto acoso sexual

El alcalde de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez (PSOE). - AYUNTAMIENTO DE BELALCÁZAR

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez (PSOE), ha comunicado a la Dirección Provincial del PSOE su decisión de entregar "de manera inmediata" todos sus cargos orgánicos e institucionales tras las informaciones aparecidas este viernes en diversos medios de comunicación sobre un presunto caso de acoso sexual.

Dicha decisión la toma ante la petición de renuncia a la militancia y de sus cargos institucionales por las acusaciones de acoso ante una trabajadora municipal aparecidas en prensa, según ha informado el PSOE provincial.

Al respecto, según ha adelantado el diario 'ABC', el regidor ha enviado distintos mensajes por una aplicación de móvil a la referida empleada desde marzo de 2023 hasta comienzos de este año, incluyendo fotos de él en alguno de ellos.