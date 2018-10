El alcalde de La Puerta (Jaén) asegura que se está haciendo "todo lo posible" para pagar a la plantilla

Publicado 19/10/2018 18:42:26 CET

LA PUERTA DE SEGURA (JAÉN), 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Puerta de Segura (Jaén), Jesús Cózar (PSOE), ha asegurado que se está haciendo "todo lo posible" por abonar las cinco nóminas que se adeudan a los 70 trabajadores que conforman la plantilla municipal. En cuanto finalice el mes de octubre el número de nóminas impagadas se elevará a seis y como el mismo alcalde reconoce, la solución no será "inmediata".

En declaraciones a Europa Press, Cózar ha señalado que en cuanto se gestione el cobro del impuesto de vehículos "podremos pagar alguna nómina", pero será una solución "puntual" que no da respuesta a la situación que vive el Ayuntamiento con una deuda de diez millones de euros, y con un presupuesto en el que los gastos exceden a los ingresos.

Desde el Ayuntamiento se ha encargado a la Diputación de Jaén un informe "exhaustivo" sobre la "situación real" del Consistorio en el que ya se está trabajando. Dicho informe incluirá una serie de propuestas que deberán abordarse para intentar dar soluciones de calado que vayan más allá de respuestas puntuales.

Cózar, que lleva un año como alcalde tras la renuncia por motivos personales de su antecesor, Antonio Jesús González (PSOE), que llevaba en el cargo desde 1998. El actual alcalde ha admitido que cuando llegó al cargo, tras once años como concejal, conocía la situación financiera del Ayuntamiento y aunque en el año que lleva en el cargo "hemos hecho cosas" no han sido suficientes para abordar un problema que necesita "soluciones de mucho calado".

Una vez que cuente con el informe elaborado por la Diputación, será el momento de reunirse con la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la propia Administración provincial para "buscar soluciones que ya no pueden esperar más", algunas de las cuales "no van a gustar a nadie, pero no va a quedar otro remedio".

"Tenemos toda la voluntad del mundo a la hora de querer pagar las nóminas", pero el problema va más allá en el Ayuntamiento de este pequeño municipio jiennense de la comarca de Segura que apenas alcanza los 2.300 habitantes. Y es que las deudas son un lastre, pero los gastos superan los ingresos en el presupuesto y "hay que seguir prestando servicios de calidad a la ciudadanía".

Por lo pronto, la plantilla municipal se concentrará el lunes, 22 de octubre, a las puertas del Ayuntamiento para exigir el cobro de las cinco nóminas que se les adeuda.