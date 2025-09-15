El alcalde de Santisteban del Puerto (Jaén) garantiza la reparación del muro del CEIP y acusa al PSOE de "crispar"

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santisteban del Puerto (Jaén), Javier López, ha respondido con a las críticas lanzadas por el PSOE sobre el muro del CEIP Bachiller Pérez de Moya, trasladando un mensaje de tranquilidad a las familias, pues ha asegurado que "el proyecto está en fase de supervisión y en los próximos meses las obras serán una realidad". "Esa es la diferencia entre quienes trabajamos y quienes solo se dedican a crispar".

Así lo ha expuesto López, quien ha recordado en una nota que la Junta, con Juanma Moreno al frente, "ya ha asumido un compromiso firme con Santisteban, asegurando la reparación integral del muro con una inversión que será sufragada íntegramente por la administración autonómica". "Gracias a la Junta, esta obra no costará ni un euro a los vecinos", ha destacado, toda vez que ha criticado que "si de los socialistas dependiera, este gasto habría salido de las arcas municipales".

El alcalde ha reprochado al PSOE su "irresponsabilidad política y su falta absoluta de propuestas". "En lo que va de legislatura no han presentado ni una sola iniciativa en positivo, su única aportación es el enfrentamiento, el ruido y el oportunismo barato", ha lamentado, al tiempo que ha reprochado que "ni siquiera son capaces de alegrarse de las inversiones que llegan al pueblo de la mano de la Junta y del Ayuntamiento".

Por último, López ha concluido reafirmando el compromiso de su equipo de gobierno. "Nosotros trabajamos con hechos, no con titulares", ha remarcado, no si antes aconsejar al PSOE que "debería tomar nota: mientras ellos se dedican a intoxicar, este Ayuntamiento y la Junta construimos un Santisteban del Puerto mejor cada día".