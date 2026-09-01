El alcalde de Sevilla pide responsabilidad a trabajadores y patronal ante la huelga de Airbus: "Nos jugamos muchísimo"

Archivo - Imágenes de archivo de un Eurofighter en la base de aérea de Morón - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido responsabilidad al comité de empresa y a la propia empresa Airbus ante el rechazo de suspender la huelga de una industria que el primer edil ha señalado "tiene mucho peso en el PIB de la provincia y de Andalucía".

En una atención a medios, Sanz ha asegurado que Sevilla, como "capital aerospacial del sur de Europa, junto con Toulouse y Hamburgo", se juega "muchísimo", ante el parón de la actividad.

Asimismo, ha respaldado todas las movilizaciones llevadas a cabo por el comité de empresa. "Nos jugamos muchísimo", ha finalizado, en el momento en el que la compañía ha afirmado que la continuación de la huelga está provocando una situación "crítica" para su negocio. Recientemente, reconoció que ha recibido "claros" mensajes de "preocupación" de diferentes clientes y partes interesadas que "necesitan continuidad de negocio y fiabilidad".

En contexto, la dirección de Airbus y la representación sindical volverán a sentarse este martes ante el SIMA para tratar de desencallar la negociación laboral, después de que la plantilla de los principales centros de la compañía en España decidieran ayer mantener la huelga indefinida.

En un último comunicado, el fabricante ha lamentado la decisión de los trabajadores, a la vez que ha afirmado que, fruto de este resultado, está considerando sus "próximos pasos", cuando anteriormente había condicionado la aplicación de su última oferta a la desconvocatoria o suspensión inmediata de las movilizaciones.

Este lunes, los centros de Getafe (Madrid), San Pablo y Tablada (Sevilla) decidieron mantener los paros con el 81,2% de los votos presenciales en las asambleas, es decir, unos 1.000 empleados de un total de 15.000 en el país. Por su parte, un 16,4% eligió lo contrario, además de un 2,4% de abstención.