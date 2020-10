El alcalde de Villa del Río (Córdoba) exige a la Junta un plan específico para frenar la transmisión del Covid

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villa del Río (Córdoba), Emilio Monterroso (PSOE), ha exigido este jueves a la Junta de Andalucía un plan específico para frenar la transmisión del Covid-19 en su municipio, ya que éste se encuentra "inmerso en una situación extrema en relación a la salud pública, con todo lo que conlleva, para la salud de las personas y por el riesgo económico".

Ello se debe, según ha explicado Monterroso en un comunicado, a que Villa del Río, a fecha de este miércoles, "presentaba una tasa PDIA (14 días) de 1.154,3 por cada 100.000 habitantes, de las más altas de la provincia de Córdoba".

Por eso, "después de las medidas municipales adicionales aplicadas durante los últimos 15 días y tras observar el importante aumento de contagios por Covid-19" en la localidad, el Consistorio ha solicitado a la Junta de Andalucía "la aplicación de las medidas específicas temporales y excepcionales recogidas en la Orden de 14 de octubre de 2020".

En este sentido, Monterroso ha dicho no estar de acuerdo "con el criterio de hacer restricciones por distritos sanitarios seguido por la Junta de Andalucía, y de no aplicar restricciones específicas a Villa del Río", pues "no es lógico que no se tomen las medidas que Villa del Río necesita para frenar la transmisión del Covid-19", para "cortar el brutal contagio" que sufre.

El alcalde ha detallado que los contagios, "a nivel global y también en Villa del Río, se están produciendo en el ámbito familiar, social y educativo", señalando que, "a nivel familiar y social hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y autoconfinamiento personal, limitando las reuniones familiares y sociales al mínimo".

Por eso, el alcalde ha insistido en llamar al "autoconfinamiento inteligente, sin necesidad de que sea una cuestión impuesta, obligatoria, sino que cuente con la plena colaboración de cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio", pues esto, según la experiencia ya acumulada, "es lo más efectivo para frenar la expansión de contagios, hasta que se defina la vacuna".