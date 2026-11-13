El alcalde de Villacarrillo(Jaén) sobre el Corpus Christi: "Es una herencia que tenemos la responsabilidad de conservar"

Corpus de Villacarrillo - AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO

VILLACARRILLO (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Villacarrillo (Jaén), Francisco Miralles, ha expresado su satisfacción ante lo que considera "un logro colectivo de todos los vecinos" tras conseguir la declaración de su Corpus Christi como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

"Nuestro Corpus Christi es mucho más que una celebración religiosa: es historia, patrimonio, cultura, tradición y sentimiento", ha manifestado, subrayando la responsabilidad de conservar y transmitir este legado a las próximas generaciones.

Asimismo, Miralles ha agradecido expresamente la labor de la Sección Adoradora Nocturna de Villacarrillo, de la Asociación de Amigos de la Historia de Villacarrillo (AHISVI) y de las parroquias locales por su compromiso constante con la conservación y difusión de la festividad.

La consecución de este reconocimiento es fruto de un proceso administrativo desarrollado a lo largo de varios años. Los trabajos se iniciaron en el pasado mandato y desde el Ayuntamiento se ha mantenido la tramitación del expediente como una prioridad para acreditar la singularidad y el arraigo de la celebración.

El concejal de Cultura, Carlos Javier Sánchez del Barco ha hecho hincapié en las oportunidades que este hito abre para el futuro del municipio. "Este reconocimiento nos permitirá seguir trabajando para proyectar Villacarrillo más allá de nuestras fronteras, atraer visitantes y generar nuevas oportunidades para nuestro comercio, nuestra hostelería y el conjunto del municipio", ha dicho el concejal.

El Corpus Christi de Villacarrillo cuenta con referencias documentales que se remontan al año 1364. Entre sus principales singularidades destaca el carácter variable de su itinerario procesional, lo que permite que diferentes calles y barrios protagonicen la festividad, así como su celebración en horario de tarde, un privilegio papal concedido por León XIII en el siglo XIX.

Durante la solemnidad, los vecinos engalanan las calles con alfombras florales, altares, adornos vegetales y balcones decorados. La implicación de las familias, colectivos y la comunidad parroquial constituye uno de los valores más significativos de esta tradición.

Desde el Ayuntamiento de Villacarrillo se ha trasladado también una felicitación pública al municipio jiennense de Villardompardo, cuyo Corpus Christi ha recibido igualmente el visto bueno del Consejo Andaluz del Turismo para ser declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Ambas localidades comparten una tradición de "profundo arraigo histórico y religioso" dentro de la provincia de Jaén.