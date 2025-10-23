Alcaldes socialistas de Granada anuncian recogida de firmas para exigir la ampliación del metro hacia la cornisa Sur

Alcaldes metropolitanos anuncian una recogida de firmas para exigir a la Junta la ampliación del metro hacia la cornisa sur. - PSOE

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y portavoces socialistas del área metropolitana de Granada han anunciado una recogida de firmas para exigir a la Junta de Andalucía la ampliación del metro hacia la cornisa sur y han vuelto a pedir "consenso" sobre la Zona de Bajas Emisiones a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP).

Los responsables locales han abogado por "medidas que protejan la salud de la ciudadanía frente al modelo recaudatorio" que a su juicio ha impuesto el gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada y han criticado la "falta de una apuesta firme por reducir la contaminación" por parte de la Junta para la mejora del transporte público tras la implantación de la ZBE.

En La Zubia, la alcaldesa del municipio, Purificación López, ha reclamado a la Junta que "de una vez por todas" impulse la ampliación del metro a los municipios de la cornisa sur del Área Metropolitana.

"Es una absoluta necesidad para mejorar la movilidad, reducir la contaminación y garantizar la igualdad de oportunidades entre los municipios del entorno metropolitano", ha indicado.

Así, ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que "deje de dar la espalda a esta parte de población de la cornisa sur, ponga fecha al estudio de viabilidad y garantice la financiación necesaria para la llegada del metro a municipios como La Zubia, Ogíjares o Gójar".

Junto a ello, ha anunciado que se va a iniciar una campaña de recogida de firmas entre la ciudadanía "para trasladar a la Junta la indignación de los vecinos y vecinas que ven cómo se implantan medidas como la Zona de Bajas Emisiones sin ofrecer alternativas reales de transporte".

Por su parte, el alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, ha subrayado que "estamos a favor de la Zona de Bajas Emisiones y de aquellas medidas medioambientales que reduzcan la contaminación, pero no compartimos el modelo elegido por el Ayuntamiento de Granada", que ha considerado "injusto e ineficaz" por no estar dirigido a mejorar la calidad del aire", así como "recaudatorio debido a su afán sancionador, cuando otras ciudades en las que gobierna el PP no lo han hecho así".

"Ha roto el consenso que existía de una Zona de Bajas Emisiones progresiva y gradual, desde el nudo central de la ciudad hacia los barrios, y a medida que la Junta fuera implantando una serie de mejoras del transporte público", ha explicado.

Molino ha incidido en la "discriminación" que supone para municipios y vecinos del Cinturón, ya que "no se le permite la entrada a la capital, por ser contaminantes, a los vehículos que estén empadronados en una localidad metropolitana. En cambio, si ese mismo vehículo está censado en Granada, sí puede circular libremente por la capital y todo el Área Metropolitana".

Tras recordar que algunos ayuntamientos han puesto demandas, Molino ha apuntado que el PP del Ayuntamiento de la capital y de la Junta "han entrado totalmente en conflicto ya que el Plan de Transporte, que recoge medidas de mejora, estaba diseñado para una ZBE totalmente gradual y entra en contraposición con las decisiones de la alcaldesa de Granada".

"Carazo debe suspender cautelarmente las medidas sancionadoras que ha puesto a todos nuestros vecinos y convocar la mesa por la calidad del aire para recuperar el diálogo. La Junta, además, debe implementar las medidas necesarias para mejorar el transporte público como la ampliación del metro, la mejora de frecuencias horarias en los autobuses --algunos tienen un solo servicio por la mañana y la vuelta de Granada por la tarde-- o el área de prestación conjunta del taxi", ha dicho.