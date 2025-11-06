La alcaldesa de Almería presidirá el 17 Congreso del PP-A, en el que intervendrán Feijóo y Tellado

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, presidirá el 17 Congreso del PP-A, al que asistirán desde este viernes en Sevilla unas 5.000 personas y Juanma Moreno (c.) será reelegido presidente del partido - PP ANDALUCÍA

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, presidirá el 17 Congreso regional del PP-A que, bajo el lema 'Siempre Andalucía', arrancará este viernes en Sevilla y en el que Juanma Moreno será reelegido como presidente del partido. Se espera la asistencia de unas 5.000 personas al cónclave de los populares andaluces.

El 17 Congreso del PP-A se desarrollará desde este viernes y hasta el domingo en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla (Fibes). El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervendrá en la clausura el domingo junto a Juanma Moreno, mientras que el secretario general del PP, Miguel Tellado, tendrá una intervención el sábado ante el congreso.

Según ha informado el PP-A en una nota, la presidenta del comité organizador del congreso, Pilar Miranda (alcaldesa de Huelva) propondrá a María del Mar Vázquez como presidenta del cónclave del PP-A, que "prevé reunir a 5.000 asistentes y contará con cerca de 200 periodistas acreditados, muestra del interés que ha despertado este encuentro en toda Andalucía".

El PP-A ha señalado que, bajo el lema 'Siempre Andalucía', se afronta un congreso "abierto a la ciudadanía para escuchar, compartir y avanzar mediante la participación social, el diálogo y la construcción de propuestas en común".

El 17 congreso dará comienzo este viernes, a partir de las 16,00 horas, en Fibes II, y se prolongará hasta el domingo 9 de noviembre, en una clausura con las intervenciones de Juanma Moreno y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Como suele ser tradición en los congreso del PP, los presidentes autonómicos del partido han sido invitados, aunque de momento no se ha facilitado información sobre quien estará presente finalmente. En el 17 Congreso del PP-A, que se celebró en Granada en viviembre de 2021, sí se desarrolló una mesa con las intervenciones de los presidentes autonómicos del PP ante el plenario.

Juanma Moreno será ratificado como presidente por cuarta ocasión, "respaldado por 39.529 avales", según el PP-A, que ha añadido que el lema 'Siempre Andalucía' expresa el "espíritu de una cita en la que el partido se volverá a actualizar para seguir siendo el mejor servidor público de los andaluces".

Asimismo, en la nota se indica que el 17 Congreso nace como un "auténtico punto de encuentro: un espacio donde escuchar, compartir y trabajar de la mano de los andaluces por el progreso de nuestra tierra" y, por ello, se abrirán las puertas "a colectivos profesionales, universidades, tercer sector, autónomos, agricultores, jóvenes, industria y cultura".

El PP-A ha indicado que cualquier andaluz podrá seguir el congreso en directo, "participar en los foros de escucha y enviar ideas en tiempo real de forma sencilla e interactiva", y las aportaciones se publicarán de manera abierta, detallando qué propuestas se incorporan y de qué forma.

"Escuchar significa invitar, facilitar y devolver: participar, ofrecer canales accesibles y responder con compromisos medibles. Ese es el sello de este congreso: un proyecto de puertas abiertas para un liderazgo que une", según el PP-A.

El 17 Congreso contará con "cuatro ponencias que marcarán la hoja de ruta de la organización para los próximos años". La primera, dedicada al Reglamento de Organización, nace de "un proceso amplio de participación y debate, y actualiza la estructura interna de la organización para hacerla más sólida, eficiente y responsable, con el objetivo de mejorar la vida de los andaluces desde una organización útil y moderna".

Por su parte, la Ponencia Política, bajo el título 'Andalucía con voz propia. Un proyecto transformador para todos los andaluces', sentará las "bases del nuevo tiempo político del PP de Andalucía". "El texto reafirma el modelo andaluz de Juanma Moreno: Una forma de hacer política que impulsa la confianza, el crecimiento económico, la cohesión social y el diálogo", según el PP-A.

En este sentido, según ha añadido, "subraya una Andalucía moderna y cohesionada, orgullosa de sí misma, que refuerza su liderazgo desde la moderación, la responsabilidad y el servicio público".

A ellas se sumarán dos ponencias sociales, que situarán en "primer plano las propuestas vinculadas al día a día de los andaluces". Estas ponencias, según el PP-A, "refuerzan el modelo de diálogo y escucha activa que encarna Juanma Moreno, y contarán con la participación y la aportación de distintas personalidades del ámbito profesional, académico y social, que enriquecerán el debate y la reflexión con su experiencia".

Su contenido se orientará a consolidar la "vocación de un congreso abierto, que incorpora sensibilidades diversas y trabaja desde la cercanía para seguir mejorando la vida de los andaluces", según el PP-A, que ha destacado que el 17 Congreso será así "un paso más para seguir avanzando siempre por, para y con los andaluces, renovando un proyecto centrado en impulsar oportunidades, fortalecer la convivencia y construir un futuro en común".

En la jornada de este viernes, intervendrán, a partir de las 16,00 horas, por este orden, Pilar Miranda, para abrir el congreso; María del Mar Vázquez, una vez elegida presidenta del cónclave, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. También lo harán el portavoz del grupo del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, para presentar el informe del trabajo del grupo parlamentario, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local+Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. Asimismo, se abordará el debate de las ponencia de Reglamento de Organización y la Política.

Se prevé además una mesa de intervenciones de los ocho presidentes provinciales del PP.

En la jornada del sábado, intervendrán la eurodiputada Carmen Crespo y Miguel Tellado y también habrá una mesa con intervenciones de los alcaldes de capitales.

El discurso de Juanma Moreno para presentar su candidatura a la reelección como presidente del PP-A se prevé a partir de las 18,00 horas; el desarrollo de la votación, de 19,00 a 20,15 horas, y la proclamación del resultado, a las 20,45 horas.