La alcaldesa de Granada destaca que los expertos valoren la conexión ciencia-cultura de la candidatura 2031

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha valorado que el Comité de Expertos encargado de llevar a cabo el proceso de selección de la Capital Europea de la Cultura 2031 "la conexión entre ciencia y cultura como uno de los pilares diferenciales de la candidatura".

Para el Ayuntamiento, la candidatura granadina ha recibido un "respaldo clave" tras la evaluación del informe emitido por el Ministerio de Cultura, que "certifica la solidez del proyecto presentado y reconoce que la ciudad avanza en el camino adecuado".

Respecto a las áreas de mejora, desde la candidatura destacan que se asumen "como una oportunidad para seguir creciendo y reforzando su propuesta" en esta nueva fase.

Recalcan desde el consistorio que el informe valora la unión institucional y política que sustenta la candidatura, ahora reforzada con el apoyo efectivo de la Junta de Andalucía, "cuya incorporación real al proyecto se materializará integrándose plenamente en el Consorcio ya constituido".

En esta misma línea, la candidatura ha anunciado que en las próximas semanas quedará resuelta la incorporación de la dirección artística mediante un proceso abierto y competitivo.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "el documento pone en valor los sólidos marcos estratégicos que sustentan la candidatura, como la Estrategia Granada Metrópolis 30/40, la Agenda Urbana o la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, destacando además el enfoque científico, académico e independiente de los sistemas de seguimiento y evaluación desarrollados junto a la Universidad de Granada".

Entre los aspectos más destacados, el informe subraya la ambición y diversidad de la propuesta cultural, articulada en torno a las denominadas "cuatro llaves", así como la implicación activa de la ciudadanía y del tejido cultural local.

En este sentido, se reconoce el valor de las 1.361 propuestas ciudadanas recogidas a través de LabIN Granada, junto con iniciativas como el Consejo Infantil Granada 2031 y el Consejo de Participación Ciudadana, que refuerzan el modelo de gobernanza participativa.

No obstante, se sugiere simplificar la estructura del proyecto y mejorar la comunicación conceptual de sus elementos simbólicos.

Asimismo, Carazo destacó que los expertos hayan valorado especialmente "la conexión entre ciencia y cultura como uno de los pilares diferenciales de la candidatura, apoyada en un ecosistema real que integra infraestructuras de referencia como el Parque de las Ciencias, el IFMIF-DONES o el Instituto de Astrofísica-CSIC".

A ello se suma la dimensión europea, respaldada por programas como Erasmus o la Alianza Arqus.

El informe también reconoce la originalidad que aporta la relación con territorios como Ceuta y Melilla y la conexión con anteriores capitales culturales europeas, si bien recomienda reforzar las estrategias de atracción de público europeo.

En esta línea, se valora la iniciativa Culture Moves Europe, instando a profundizar en su desarrollo y concreción.

Por otro lado, la regidora ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el informe considere ambicioso y creíble el planteamiento económico de la candidatura, así como la solidez de las infraestructuras culturales tanto en la ciudad como en la provincia.

"Granada ha hecho un gran trabajo conjunto tal y como demuestra el informe, que ahora nos debe servir de guía para seguir trabajando con el objetivo de ser Capital Europea de la Cultura en 2031", ha añadido Carazo.

"Hemos recibido con satisfacción un informe que avala el trabajo realizado y confirma que el proyecto avanza con paso firme, al tiempo que asumimos con responsabilidad las recomendaciones planteadas, muchas de las cuales ya están en marcha o comprometidas", agrega.