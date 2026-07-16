La alcaldesa de Granada destaca la mejora de la pista polideportiva de El Fargue

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, atiende a los medios en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado la mejora de la pista polideportiva de El Fargue, una actuación con la que el Ayuntamiento busca dar respuesta a una "demanda histórica" de la asociación de vecinos y recupera runa instalación deportiva de uso cotidiano que se encontraba en mal estado, con fisuras y problemas en el pavimento.

La intervención ha supuesto una inversión cercana a los 30.000 euros y ha consistido en la reparación de una pista polideportiva que presentaba un importante deterioro, con la regularización de las pendientes, la mejora del firme y la colocación de césped artificial de 15 milímetros.

Además, se han incorporado nuevos marcajes deportivos para fútbol sala y tenis, lo que permitirá ampliar las posibilidades de uso de la instalación por parte de los vecinos.

La alcaldesa ha incidido en que "el deporte municipal tiene que estar cerca de la gente, en los grandes complejos deportivos, pero también en las pistas de barrio, en los espacios donde los vecinos conviven, hacen deporte y construyen comunidad".

Por ello, ha defendido que "mejorar estas instalaciones es invertir en salud, en convivencia, en hábitos de vida saludable y en calidad de vida para todos los granadinos".

La actuación en El Fargue se enmarca dentro del plan de rehabilitación y mejora de instalaciones deportivas impulsado por la Concejalía de Deportes, una planificación municipal dirigida a modernizar pistas, campos, pabellones y espacios deportivos de proximidad en los distintos barrios y anejos de Granada, con el objetivo de que las instalaciones municipales sean más seguras, funcionales y adecuadas para la práctica deportiva.

En este sentido, el actual equipo de gobierno ha elevado hasta los 1.314.642,39 euros la inversión destinada a la mejora de infraestructuras deportivas municipales durante este mandato, frente a los 195.896,27 euros invertidos durante los cuatro años de la anterior corporación socialista, siete veces más.

Esta diferencia supone multiplicar prácticamente por siete los recursos destinados a la rehabilitación y modernización de instalaciones deportivas.