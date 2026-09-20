La alcaldesa de Granada realiza una visita institucional a Ceuta para "reforzar la colaboración entre ambas ciudades"

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, realizará el próximo lunes, 21 de septiembre, una visita institucional a Ceuta en la que participará, junto al rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, en la inauguración del curso académico 2026-2027 de la institución académica en el Campus de Ceuta, asistirá a la apertura de la nueva sede de la Fundación AI Granada Research & Innovation y de la Cátedra Ceuta Iateb y mantendrá un encuentro institucional con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

Según ha concretado el Consistorio granadino en una nota, la visita "permitirá reforzar los vínculos que Granada y Ceuta mantienen históricamente a través de la UGR y avanzar en nuevas líneas de cooperación en los ámbitos de la cultura, el conocimiento y la innovación".

Durante el encuentro institucional entre Carazo y Vivas está prevista la firma por parte de Ceuta del manifiesto de adhesión a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, y se avanzará en los términos del hermanamiento entre Granada y Ceuta, que se formalizará mediante su aprobación por la Asamblea de Ceuta y el Pleno del Ayuntamiento de Granada. La alcaldesa firmará también en el libro de honor de la Ciudad Autónoma. Además, la alcaldesa abordará con el presidente de la Ciudad Autónoma "nuevas vías de colaboración cultural entre ambas ciudades vinculadas al proyecto Granada 2031".

Carazo ha destacado que la visita "parte de una relación muy sólida que Granada y Ceuta mantienen desde hace décadas a través de nuestra Universidad y que queremos seguir ampliando hacia nuevos espacios de colaboración".

"Compartimos conocimiento, talento y vínculos personales, y tenemos la oportunidad de convertir todo ese capital común en proyectos en torno a la cultura, la innovación y la inteligencia artificial que generen nuevas oportunidades para ambas ciudades", ha agregado.

Asimismo, la alcaldesa ha subrayado la dimensión que adquiere esta colaboración en torno a Granada 2031. "Granada y Ceuta son dos ciudades del sur de Europa con una enorme capacidad para conectar culturas, territorios y personas. Queremos aprovechar esa singularidad y hacer de la cultura una palanca de transformación, convivencia y futuro", ha apostillado, al tiempo de indicar que "el respaldo de Ceuta a Granada 2031 y el avance en nuestro hermanamiento nos permiten seguir construyendo un proyecto que nace en Granada, pero que suma alianzas y miradas que lo enriquecen".