La alcaldesa de Granada reitera la "colaboración" del Ayuntamiento con la investigación por amaños en la Policía Local

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha reiterado la "absoluta colaboración" del Ayuntamiento granadino con la investigación por supuestos amaños en las oposiciones de la Policía Local tanto en la capital granadina como en Algarinejo, en el Poniente de la provincia, y Albolote, en el cinturón metropolitano, y ha señalado que, en un caso que está "judicializado", el apartamiento de algunos de los agentes investigados de sus funciones, "tiene que ser por que así lo dicte el juzgado".

A preguntas de los periodistas, ha indicado que en este sentido el Ayuntamiento de Granada está a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, encargado de la investigación, que Carazo ha incidido en que sigue abierta, con una segunda rama de la misma, en que ha señalado que puede haber nuevos investigados, más allá de las 43 personas ya imputadas, según se ha conocido tras el levantamiento del secreto del sumario este pasado miércoles.

El Ayuntamiento, que está personado como acusación particular, ha recuperado "una cierta normalidad" abriendo "un nuevo tiempo" en la Policía Local, tras el relevo del anterior jefe, José Manuel Jiménez Avilés, investigado en el caso, tras unos hechos que ha indicado que se remontan a "más de una década" cuando Carazo, ha recalcado la regidora, no era alcaldesa.

Ha enfatizado el "buen funcionamiento y el ejercicio de sus funciones" de la Policía Local de Granada, esmerándose, ha proseguido, el Ayuntamiento en que el caso "afecte lo menos posible en ese día a día" del cuerpo de seguridad municipal, cuyos agentes investigados tendrán que "explicar" en sede judicial la información que se les requiera. Al respecto, Carazo también ha hecho un llamamiento para el respeto a la presunción de inocencia.

Por su parte, el Ayuntamiento, como ha señalado Carazo que ha venido realizando en los últimos meses, colaborará aportando "la documentación que se nos solicite y los expedientes que se reclamen" desde el "deseo" y "la voluntad, que yo creo que es del conjunto de la ciudad, de que esa investigación culmine y desde luego que nos ofrezca la mayor veracidad de lo que ha ocurrido", ha añadido, confiando también en que pueda haber una "sentencia" en el menor tiempo posible.

El Ayuntamiento, que está personado como acusación particular en la causa, "recibió", según ha indicado a los periodistas la alcaldesa, "un audio también", que "se trasladó a la Fiscalía". "Me corresponde garantizar esa tranquilidad al ciudadano que entiendo que pueda estar preocupado", ha aseverado Carazo, que ha detallado que la investigación interna que se abrió sobre este asunto en el consistorio ha ido de la mano de la judicial, sobre, según ha detallado, "oposiciones desde 2019 hasta 2022" y un último proceso de "promoción" en el cuerpo de seguridad municipal de la capital granadina.