La alcaldesa de Úbeda (Jaén) expresa sus "dudas" ante la propuesta de instalación de una planta de biometano

ÚBEDA (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Úbeda (Jaén), Antonia Olivares (PSOE), ha expresado sus dudas sobre la iniciativa de la planta de biometano o biogás propuesta por una empresa en esta ciudad que es Patrimonio Mundial. El proyecto se encuentra actualmente en fase de tramitación.

"Actualmente, esta iniciativa cuenta con la resolución favorable concedida por la Junta de Andalucía, pero a pesar de esta autorización, desde el equipo de gobierno y el equipo técnico municipal, tenemos una serie de dudas, que ha conllevado que, desde hace varias semanas, esta decisión esté siendo reconsiderada y que se pase de una tramitación ordinaria a una extraordinaria", ha dicho la alcaldesa en una comparecencia.

La regidora local ha incidido en que este cambio no es baladí, sino que se trata de un cambio importante en la tramitación, ya que la distancia de la implantación de la empresa sería de poco más de un kilómetro de distancia a nuestro casco urbano.

"Eso es algo que no se ajusta a los algo más de dos kilómetros de distancia del casco que figuran en el PGOU de la ciudad, algo que determina la normativa vigente", ha indicado Olivares.

Otro argumento esgrimido es que Úbeda está declarada desde 2003 junto a su hermana Baeza, Ciudad Patrimonio Mundial. En este sentido, la alcaldesa ha hecho hincapié en que la mayor riqueza de Úbeda es su patrimonio artístico, cultural, histórico y natural, "algo que no se puede poner en riesgo".

Tras la exposición, la regidora ha adelantado que desde el gobierno local se han tomado una serie de decisiones, tales como la convocatoria de una junta de portavoces para abordar el tema, con la intención de informar a los distintos grupos políticos que componen la Corporación del Ayuntamiento de Úbeda del estado del expediente.

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista va a elaborar una moción con el objetivo de que el tema se debata en el próximo pleno. "Nos gustaría que esa moción se convirtiese en una declaración institucional apoyada por todos los grupos políticos de este Ayuntamiento, donde dejásemos claro que no se puede poner una industria a cualquier precio", ha apostillado.

En otro orden de cosas, desde el Consistorio se pretende instar a la Junta de Andalucía a que revise los criterios de evaluación ambiental, ya que es la Administración que tiene las competencias, e incorpore, de manera obligatoria, la medición de todos los parámetros de impacto. "Mientras que valora este hecho y lo incorpora, pedimos que se suspenda, ya que es la que tiene la potestad, todos los trámites, de cualquier índole, que esté realizando cualquier administración, hasta que esa norma esté corregida con las cuestiones que acabo de plantear", ha dicho la alcaldesa.

Con este contexto, la alcaldesa ha avanzado que el Ayuntamiento ha iniciado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con el objetivo de que la ciudad y la ciudadanía "esté protegida ante cuestiones medioambientales y de salud". Con este paso se realizará una consulta pública para "tener clara la posición de la ciudadanía con respecto a estas instalaciones".

Olivares ha señaladoo que lleva al frente de la Alcaldía ubetense más de diez años y no quiere que "el nombre de Úbeda se asocie a nada negativo o que algún vecino o vecina sufra un mal olor por la instalación de este tipo u otro industria, por leve que sea, o que el turismo se lleve un mal recuerdo de esta ciudad Patrimonio Mundial".

"Desde mi equipo de gobierno y yo misma estamos con los brazos abiertos y predispuestos a que vengan inversiones a nuestra ciudad para el desarrollo industrial de nuestra ciudad, pero no a cualquier precio. Así, no", ha enfatizado la alcaldesa.

Ha reconocido durante su intervención que el sector agrícola afronta un grave problema con la gestión del alpechín, por lo que resulta necesario impulsar soluciones sostenibles que permitan su aprovechamiento energético.

No obstante, ha subrayado que dichas soluciones no pueden llevarse a cabo a costa del bienestar de los vecinos y vecinas de Úbeda ni del entorno urbano y patrimonial de la ciudad. "Para mí y para mi equipo de Gobierno, siempre será prioritario estar al lado de nuestra gente y velar por la protección de Úbeda, Ciudad Patrimonio Mundial", ha afirmado.