Alcaracejos celebra la XX Fiesta de la Matanza para impulsar el turismo rural y gastronómico

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero (izda.), presenta el cartel de la matanza de Alcaracejos. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Alcaracejos (Córdoba) se prepara para celebrar, el 17 de enero, la XX Fiesta de la Matanza, evento que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico y que contempla un amplio programa de actividades gastronómicas y de ocio para impulsar el turismo rural y gastronómico.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha señalado que "se trata de una fiesta que cumple este año su vigésima edición como un evento totalmente consolidado con el que Alcaracejos busca la promoción de un turismo rural y gastronómico de calidad que sirva como un elemento más para la dinamización económica, con lo que contribuimos a fijar a la población en el territorio".

Romero ha destacado que "la Diputación apuesta por el apoyo a unas fiestas que permiten a los ayuntamientos convertir sus tradiciones más arraigadas en un escaparate en el que mostrar sus recursos naturales y patrimoniales más importantes".

En esta línea, el también presidente de Iprodeco ha indicado que "la feria cuenta con el apoyo de la institución provincial a través de la marca 'Sabor a Córdoba', con el que se busca dar amparo a las industrias agroalimentarias de la provincia y a los eventos que le dan visibilidad, en este caso vinculadas a la producción ganadera de Los Pedroches".

El programa previsto para el próximo sábado 17 de enero incluye distintas actividades lúdicas y gastronómicas con las que se pretende poner en valor tanto la propia tradición de la matanza como los rincones más importantes del municipio.

Así, a las 8,30 horas está prevista la salida de una ruta de senderismo interpretada que recorrerá la montanera donde pastan los cerdos ibéricos de bellota. El itinerario finalizará hacia las 11,00 horas con un desayuno molinero para los participantes.

Hacia las 10,30 horas está previsto el encendido de las candelas y el inicio de los preparativos y los aliños, al mismo tiempo que se abren al público los estand en los que se podrán adquirir productos típicos de la zona. Media hora más tarde, a las 11,00 horas, dará comienzo el Urban Sketches Córdoba, una actividad destinada a la representación gráfica de la fiesta a través de dibujos que formarán parte de una exposición prevista para las 13,30 horas.

El despiece y representación tradicional de la matanza, como eje de la fiesta, se iniciará a las 11,30 horas, para continuar una hora después con clases de cocina y degustación de productos típicos del cerdo ibérico. La mañana concluirá con el concurso de aceitunas y morcilla caseras y la degustación de un menú matancero hacia las 14,00 horas en la caseta-bar.

A lo largo de la jornada, el Museo de la Matanza permanecerá abierto y contará con una programación de visitas guiadas a partir del mediodía. Ya por la tarde, la música cobrará protagonismo con la actuación de los grupos Los Jarales y Grupo Alcántara. El cierre lo pondrán el grupo de versiones Trueno Azul y el DJ José González.