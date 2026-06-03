Alcaudete y La Bobadilla (Jaén) tendrán un anticipo de 4,2 millones en ayudas estatales para reparar daños del temporal

Reunión en Alcaudete sobre ayudas del Gobierno para reparar daños del temporal. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ALCAUDETE (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén) y el de La Bobadilla, entidad local autónoma (ELA) perteneciente a este municipio, recibirán un anticipo de 4,2 millones de euros en ayudas del Gobierno de España para reparar los daños ocasionados por las borrascas.

De este modo, esta partida estará destinada a financiar alrededor de 40 actuaciones ya definidas por los ayuntamientos, según ha indicado en una nota el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, tras la reunión que ha mantenido este miércoles con sus alcaldes, Yolanda Caballero y Manuel Latorre.

Fernández ha mostrado su satisfacción por la gestión realizada por ambas poblaciones y ha destacado que han sabido aprovechar esta oportunidad para dar respuesta a los daños sufridos por la sucesión de temporales de principios de año.

Además, ha puesto en valor el trabajo coordinado entre administraciones y equipos técnicos, que ha permitido avanzar en la preparación de los proyectos, pese a su complejidad y al elevado volumen de actuaciones previstas.

Por otro lado, ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con la recuperación de las zonas afectadas, en el marco del conjunto de ayudas desplegadas para paliar los efectos de las borrascas y favorecer la reparación de infraestructuras y servicios municipales.

El objetivo final es que estas ayudas se traduzcan en mejoras reales para la ciudadanía, según ha recalcado el subdelegado, quien ha reconocido el esfuerzo de ambas administraciones locales en la planificación y gestión de los proyectos destinados a la recuperación de los daños.