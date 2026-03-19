Alertan de la desaparición de un hombre de 78 años en la ciudad de Granada

Cartel distribuido por SOS Desaparecidos. - SOS DESAPARECIDOS

GRANADA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desaparecidos ha dado la voz de alerta por la desparición en la ciudad de Granada de José de la Torre C, un hombre de 78 años del que se desconoce su paradero desde este jueves, 19 de marzo.

La propia Policía Local de Granada se ha hecho eco de la desaparición al dar difusión en sus perfiles en redes sociales a la publicación de SOS Desaparecidos, en la que se indican algunos datos de referencia sobre el varón.

Así, se trata de un hombre de 78 años, de 1,68 m de altura, complexión normal, pelo canoso y calvicie parcial. La última vez que se le vio vestía pantalón de pana verde, jersey verde y anorak de color negro.