Alertan en Granada del aumento de estafas mediante aplicaciones IPTV para ver gratis la televisión on line

La Guardia Civil ha detectado un repunte en las estafas de este tipo, en las que las víctimas sufren principalmente cargos no autorizados o el vaciado parcial o total de sus cuentas - GUARDIA CIVIL

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada ha detectado un aumento importante de las ciberestafas que estarían relacionadas con la descarga de aplicaciones que permiten ver la televisión online de manera gratuita, las conocidas como IPTV.

Desde el cuerpo armado señalan que, con el inicio de la temporada futbolística, son cada vez más los usuarios que recurren a estas aplicaciones como una alternativa gratuita a las suscripciones oficiales para ver este tipo de contenido.

"La realidad es que muchas de ellas, descargadas desde tiendas no oficiales, están provistas de un software malicioso que no se detecta mediante antivirus y que se activa en el momento en que se ejecuta la aplicación bancaria", expone la Guardia Civil.

Al instalar aplicaciones en los dispositivos, muchos usuarios aceptan los permisos que se les solicitan (acceso a mensajes SMS, notificaciones, contactos o teclado) sin leer las condiciones ni ser conscientes del riesgo. Esto permite a los delincuentes registrar contraseñas, interceptar códigos de verificación y acceder a cuentas bancarias sin que el usuario lo perciba.

La Guardia Civil ha detectado un repunte en las estafas de este tipo, en las que las víctimas sufren principalmente cargos no autorizados o el vaciado parcial o total de sus cuentas, además de la sustracción de credenciales de correo electrónico, redes sociales y servicios de mensajería.

Ante esta situación, la Guardia Civil recomienda descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, evitar enlaces que prometan ver contenido gratis, revisar los permisos que solicita cada aplicación y mantener el dispositivo actualizado.

También se aconseja desconfiar de mensajes recibidos por redes sociales o plataformas de mensajería que redirigen a páginas ilegales para ver contenido en directo.

Asimismo, si tras la instalación de este tipo de aplicaciones ha detectado movimientos no autorizados, se puede presentar denuncia, aportando las pruebas disponibles, en dependencias oficiales de la Guardia Civil.