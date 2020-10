Alfonso Vargas (Claner): "La próxima década será de las renovables" y cree Comisionado Junta "símbolo de una apuesta"

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner), Alfonso Vargas, considera que "la próxima década tiene que ser de las renovables", un sector que describe como "maduro y con precios competitivos". Sostiene sobre el trabajo de la asociación que "la idea no hay que venderla, ese trabajo lo tenemos hecho".

Vargas, reelegido presidente de Claner por otros cuatro años, cargo que viene ostentando desde octubre de 2016, asegura en declaraciones a Europa Press que el próximo día 15 prevén reunirse con el Comisionado Andaluz por el Cambio Climático, Juan Manuel Muñoz Romero, una figura sobre la que traslada que "bienvenida sea la figura siempre que sume", al tiempo que lo considera "un símbolo de que esta administración apuesta por estas energías".

Alfonso Vargas es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y su carrera profesional, durante más de 25 años, está ligada al grupo Endesa/Enel. Desde 1998 trabaja en las energías renovables, a la promoción y desarrollo de negocio, primero en Endesa Cogeneración y Renovables y ahora en la filial de Endesa en este campo, Enel Green Power España.

El presidente de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía aboga por "darle tiempo" tras argumentar que "aún no tenemos claras aún sus funciones", mientras describe un trabajo por delante para el Comisionado Andaluz por el Cambio Climático centrado "en poner de acuerdo a distintas consejerías, en aunar e impulsar proyectos de renovables".

Vargas argumenta que el sector de las energías renovables se encuentra en "un momento álgido, que bulle, porque estamos a las puertas de una década muy interesante", que traduce en el hecho de que "el crecimiento será mayor que en el año 2000".

El presidente de Claner indica que Andalucía representa "el 45%" del total nacional previsto de nuevas instalaciones con solicitud de acceso y conexión, que cifra en "24.000, 25.000 megawatios", según el volumen de proyectos que la Junta de Andalucía ha trasladado a la asociación de renovables.

El presidente de Claner prevé que la tramitación de los proyectos que tiene en cartera la Junta supondría multiplicar por 10 el abastecimiento energético actual por energía fotovoltaica, que actualmente es de 1.808,24 megawatios, según datos de la Agencia Andaluza de la Energía.

Cuestionado sobre el liderazgo andaluz en energías renovables, Alfonso Vargas estima que "debería ser en energía solar los próximos 5 años", para lo que argumenta que "las empresas andaluzas están a la cabeza de la tecnología en España", como revela que "hayan salido al exterior, con proyectos en Suramérica". "Han sobrevivido por eso", ha apostillado el presidente de Claner.

Vargas estima que el sector ha superado la controversia alrededor del decreto 661/2007, conocido como el de las primas, ya que argumenta que "las energías renovables podrían sobrevivir a las retribución a la inversión, las nuevas instalaciones bajan el precio mayorista". "Está superado", ha apostillado.

Alfonso Vargas alude al marco legal para el sector, que aguarda la publicación del Decreto de acceso y conexión de las instalaciones de energías renovables, previsto en la Ley del Sector Eléctrico, y que llega siete años después de la aprobación de la norma.

Entre las mejoras que Vargas reclama a la Administración autonómica apunta a que "las comunicaciones sean telemáticas", ya que argumenta que en "2020 una comunicación de una Delegación Provincial de la Junta no puede tardar 20 días en llegar porque pasa por una estafeta de correos".

El presidente de Claner afirma sobre la relevancia de las energías renovables que "a gran escala, nadie lo duda, ni los ciudadanos ni los partidos ni la Administración", mientras describe como tareas de la Asociación de las Energías Renovables de Andalucía que "trabajamos con más ahinco sobre la biomasa, que es uno de los principales valores de Andalucía; por el autoconsumo, por concienciar a la ciudadanía de los modelos distribuidos; la energía off shore, con Navantia, hay bastante potencial; sobre almacenamiento, necesario para todos los megawatios que están previstos".

"No está en la mente de nadie construir una central nuclear", apunta el secretario general de Claner, convencido de que "no hay nadie que no defienda el futuro de las energías renovables".

Sobre la labor de Claner y su evolución, Alfonso Vargas resalta que "en cuatro años hemos pasado de 50 empresas a 134 asociadas en el último recuento que hicimos en la asamblea", a lo que añade el regreso de "empresas muy importantes que habían abandonado la asociación, como Iberdrola y RWE".