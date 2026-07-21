Alhama de Granada acogerá la Riders Omega Hybrid, carrera nocturna que combina resistencia y fuerza

Presentación de la Riders Omega Hybrid. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de Granada, Eric Escobedo, ha presentado la Riders Omega Hybrid, una innovadora carrera híbrida nocturna que se celebrará el próximo 25 de julio en el campo de fútbol municipal de Alhama de Granada.

La prueba, organizada por Riders Running con la colaboración del Ayuntamiento de Alhama de Granada y el respaldo de la institución provincial, reunirá a deportistas de todos los niveles en una competición que combina carrera y ejercicios funcionales en un formato cada vez más implantado en el panorama deportivo nacional.

Escobedo, que ha estado acompañado por el concejal de Deportes de la localidad, Álvaro Molina, y el organizador de la prueba, Jorge Jaimez, ha subrayado que desde la Diputación siguen apostando por apoyar iniciativas deportivas que llegan a todos los rincones de la provincia y que, "además de fomentar hábitos de vida saludables, generan oportunidades para nuestros municipios".

La Riders Omega Hybrid es una competición diseñada para poner a prueba la fuerza, la resistencia, la agilidad y la estrategia de los participantes mediante un circuito multifuncional que combina carrera y ejercicios funcionales.

La prueba ofrece una experiencia basada en la superación personal, el compañerismo y el esfuerzo compartido, al tiempo que permite a los deportistas medir su condición física en un entorno competitivo adaptado a distintos niveles de preparación.

El recorrido estará formado por diez estaciones consecutivas, en las que los participantes deberán alternar tramos de carrera con pruebas funcionales de fuerza y resistencia.

El objetivo será completar el circuito en el menor tiempo posible, poniendo a prueba la capacidad física, la coordinación y la estrategia de cada competidor.

La competición contará con categorías Open y Pro, tanto en modalidad individual como por parejas.

La modalidad Open está orientada a quienes desean iniciarse en este tipo de competiciones, con cargas adaptadas y recorridos más accesibles, mientras que la categoría Pro incrementa las distancias entre pruebas, el peso de los elementos utilizados y la exigencia técnica para ofrecer un reto dirigido a deportistas con mayor experiencia.

A lo largo del circuito, los participantes afrontarán ejercicios como lanzamiento de balón medicinal, saltos sobre plataforma, zancadas con carga, transporte de peso, remo, bicicleta ergométrica, ski erg, lanzamiento de slam ball, farmer carry o empuje y arrastre de trineo, siempre intercalados con segmentos de carrera que convierten la competición en un desafío integral para el conjunto del cuerpo.