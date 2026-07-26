Más de 100.000 personas evacuadas o confinadas por los incendios en Madrid, Ávila y Castellón

Varias personas desalojadas por el incendio forestal se refugian en el Polideportivo de Villamanta, a 24 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). El Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila como co - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales activos en Madrid, Ávila y Castellón afectan ya a más de 100.000 personas que han sido evacuadas o confinadas.

El incendio de la sierra oeste madrileña afecta a unas 55.000 personas, entre las que 35.000 han sido evacuadas y 20.000 confinadas, según informó este sábado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, desde Cenicientos (Madrid).

En el caso del incendio de Ávila, este fuego ha dejado por el momento unos 38.000 afectados, de los cuales alrededor de 8.000 confinados y 30.000 desalojados.

A estas cifras hay que sumar las 15.000 personas evacuadas a causa del incendio declarado este sábado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó, que también provocó que 16 municipios y barrios tuvieran que ser desalojados.

Los municipios desalojados a causa de este fuego, que ha penetrado en el parque natural de la Serra d'Espadà, son los siguientes: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d'Uixó. Además, están confinados los municipios de Betxí y La Vall d'Uixó

Según ha trasladado este domingo la ministra de Transición Ecológico y Reto Demográfico, Sara Aagesen, los 32 grandes incendios forestales registrados en España en lo que van de año han afectado a 152.678 hectáreas, frente a las 24.133 que se calcinaron en el mismo periodo de 2025, lo que significa multiplicar por seis la cifra.

Así lo ha manifestado durante la nueva actualización de datos, durante la reunión en el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD).

Los últimos datos se ofrecieron este sábado, cuando eran 131.113 las hectáreas afectadas desde el inicio del año. En algo más de 24 horas, la cifra de terreno calcinado ha subido en 21.565.