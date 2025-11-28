La Alhambra encara el reto de redactar su nuevo Plan Director e incorporar nuevos recorridos

Archivo - La Alhambra de Granada. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

El Patronato de la Alhambra y el Generalife encara en 2026 el "gran reto" de redactar el Plan Director que recogerá las diferentes estrategias sobre las que pivotará la gestión del monumento durante los próximos diez años en áreas como la visita pública, la conservación y la sostenibilidad.

En declaraciones a Europa Press, el director del monumento, Rodrigo Ruiz-Jiménez, se muestra partidario de conseguir una "Alhambra más grande" con la apertura de nuevos espacios y la incorporación de recorridos complementarios a la visita general que permitan acercarse al monumento desde diversas ópticas.

"La Alhambra tiene muchas facetas y muchas formas de verse (...) a unos visitantes les gustará más la historia, a otros la arquitectura, o todo el tema del agua, los jardines o la Alhambra fortificada", relata aludiendo a la posibilidad de segmentar estas visitas guiadas por intereses.

Este reto va de la mano de la conservación para consolidar dichos espacios en el medio plazo y poder activar estos nuevos recorridos. Junto a ello, el monumento está inmerso en un estudio de carga en cuanto al número de visitantes que puede acoger sin afectar a la conservación, así como para analizar los flujos de visitantes y evitar los "atascos" en determinados enclaves haciendo la visita más fluida con diferentes circuitos.

La arqueología también va a cobrar "ímpetu" en 2026 con la excavación arqueológica de la necrópolis hallada en el jardín del Carmen de Porcel; continuará la intervención en las cubiertas del Mexuar y se abordarán mejoras en elementos decorativos del Patio de los Leones, entre otras cuestiones.

A ello se sumará la consolidación del llamado Hotel Reuma para poder hacer uso de este espacio con la pretensión de poder narrar allí la relación entre el Alhambra y el Albaicín a lo largo de los años.

Otro "reto espectacular" del monumento, según se congratula su director, es la ampliación que se ha hecho de 187 nuevos puestos de trabajo "de calidad" necesarios para los próximos retos que deben ser afrontados en materia de conservación, visita pública y sostenibiliad, entre otras materias.