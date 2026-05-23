La Alhambra incorporará a la visita pública el jardín de la Alamedilla integrando los restos de una casa nazarí

Archivo - Imágen de la campaña arqueológica en 2021 que sacó a la luz la estructura palatina. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Alhambra va a acometer una intervención en el jardín de la Alamedilla para la integración de los restos de una antigua casa palaciega nazarí descubierta en las campañas arqueológicas realizadas entre 2021 y 2023.

El objetivo último de la intervención, que tiene un coste estimado de algo más de medio millón de euros, es incorporar el jardín de la Alamedilla a la visita pública dentro del área de los jardines del Partal, según consta en los pliegos del proyecto, consultados por Europa Press.

Este jardín se encuentra junto a los baños islámicos de la mezquita de la Alhambra, siendo un recinto delimitado por tapias y muros de diferentes épocas.

De hecho, el Patronato de la Alhambra mantiene que el conjunto formado por el baño de la mezquita, la casa nazarí y el jardín de la Alamedilla representa, como ningún otro sitio del conjunto monumental, los procesos habituales de alteración y reconstrucción de unas edificaciones sometidas con el paso del tiempo a los intereses y a la valoración del patrimonio de cada periodo de la historia.

Así, se plantea la creación de un jardín arqueológico que integre la memoria de las diferentes intervenciones llevadas a cabo en este lugar a lo largo del tiempo. Un espacio singular que comenzó siendo la ubicación de una casa-palacio nazarí y que con el tiempo se transformó en el jardín de la casa de la familia Barrios.

La actuación, que ha salido a licitación por 521.254 euros y un plazo de ejecución de medio año, consiste en una intervención paisajística en el jardín basada en la interpretación arqueológica de estos restos, así como la consolidación del muro de cierre al callejón del Guindo.

La zona arqueológica excavada que corresponde al trazado de la casa-palacio quedará como un espacio abierto en el centro del jardín. Por su parte, las actuaciones en torno a la alberca incluyen la recuperación y reposición de diversos materiales y un sistema de entrada de agua y desagüe que permita su correcto funcionamiento.

Se realizará también una limpieza de la alberca, eliminado la vegetación más exuberante del agua y proporcionando un mayor protagonismo a la lámina de agua, entre otras actuaciones.