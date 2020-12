La Alhambra no devolverá el dinero de las entradas a los afectados por las restricciones si estuvo abierta

GRANADA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Alhambra no devolverá el dinero de las entradas a las personas que no pudieron acceder al monumento por las diferentes restricciones de movilidad aplicadas para frenar la expansión del Covid-19 en el caso de que el monumento sí estuviera abierto al público y prestando el servicio de manera ordinaria.

Así se expone en un correo electrónico, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido a aquellas personas que están solicitando la devolución del dinero de sus entradas por no haber podido hacer la visita a causa de las restricciones a pesar de que la Alhambra sí estuviera abierta, una excepcionalidad que no recoge la normativa vigente por la que se rige el monumento.

Ése ha sido el caso por ejemplo del periodo en el que se decretó el cierre perimetral de la provincia de Granada, lo que impidió que turistas de fuera pudieran visitar el monumento pese a tener sus entradas, aunque también es aplicable a aquellos momentos en que otras comunidades autónomas aplicaron las suyas propias, impidiendo a sus ciudadanos salir de sus territorios, mientras la Alhambra permanecía abierta.

El Patronato de la Alhambra ha informado de esta situación a los afectados tras solicitar un informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía sobre este asunto para conocer si podía devolver el dinero de las entradas en estas circunstancias de acuerdo a la normativa, tal y como avanza el diario 'Ideal'.

No obstante, la resolución de 16 de enero de 2020 por la que se acuerda publicar la Normativa de Visita, Comercialización y Otros Usos Públicos del Conjunto Monumental y en sus bienes adscritos establece que las entradas adquiridas no admiten devolución salvo que no haya sido posible realizar la visita por causa imputable al monumento, algo que no se ha producido en estos casos.

En el correo enviado a los afectados se indica concretamente que, de acuerdo a la normativa aplicable vigente, "no concurre causa imputable al Patronato de la Alhambra y Generalife que lo justifique, por lo que no procede devolver los precios públicos de las entradas, dado que se ha estado prestando el servicio público de manera ordinaria con el Conjunto Monumental abierto al público, y por tanto, posibilitando el acceso al recinto y garantizando el correcto uso del mismo".

Junto a ello, en el email se recuerda que en el proceso de compra de las entradas, "el adquirente manifiesta expresamente que ha leído y acepta la política de compra, con carácter previo a la finalización de la operación. En dicha información se indica, igualmente, de manera precisa las causas de devolución anteriormente citadas".